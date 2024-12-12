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В Минфине прокомментировали рост госдолга России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853522432.html
В Минфине прокомментировали рост госдолга России
В Минфине прокомментировали рост госдолга России - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Минфине прокомментировали рост госдолга России
Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:17+0300
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экономика
россия
минфин
госдолг
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей. "Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне", - прокомментировали в Минфине. Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.
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россия, минфин, госдолг
Экономика, РОССИЯ, Минфин, госдолг
14:17 12.12.2024 (обновлено: 14:40 12.12.2024)
 
В Минфине прокомментировали рост госдолга России

Минфин: госдолг России растет, но сохраняется на безопасном уровне

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков#Здание Министерства финансов РФ
#Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей.
"Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне", - прокомментировали в Минфине.
Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.
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