https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853522432.html

В Минфине прокомментировали рост госдолга России

В Минфине прокомментировали рост госдолга России - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Минфине прокомментировали рост госдолга России

Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:17+0300

2024-12-12T14:17+0300

2024-12-12T14:40+0300

экономика

россия

минфин

госдолг

https://cdnn.1prime.ru/img/76234/96/762349627_0:220:3001:1908_1920x0_80_0_0_86140b8ecd80808eb061371214341a85.jpg

МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей. "Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне", - прокомментировали в Минфине. Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.

https://1prime.ru/20241119/obligatsii-852906628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, госдолг