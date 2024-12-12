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Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД

Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД - 12.12.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T13:57+0300

2024-12-12T13:57+0300

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россия

госдума

пдд

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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. За повторную езду без ОСАГО предусмотрен штраф до 5 000 рублей. По новым нормам, скидка на оплату штрафов составит 25% в течение 30 дней после вынесения постановления (в настоящее время - 50% в течение 20 дней).За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения штрафы увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также вырастут - от 750 до 7 500 рублей, а за нарушение полосы движения для маршрутных транспортных средств - до 2 250 рублей.Штрафы за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части и за езду по обочинам могут достигать 2 250 рублей. Также увеличение предусмотрено для штрафа за неповиновение дорожным знакам и разметке - с 500 до 750 рублей. При нарушении ПДД, которое привело к легкому вреду здоровью пострадавшего, предусмотрены штрафы от 3 750 до 7 500 рублей.

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россия, госдума, пдд