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Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД
Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД - 12.12.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:57+0300
2024-12-12T13:58+0300
россия
госдума
пдд
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. За повторную езду без ОСАГО предусмотрен штраф до 5 000 рублей. По новым нормам, скидка на оплату штрафов составит 25% в течение 30 дней после вынесения постановления (в настоящее время - 50% в течение 20 дней).За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения штрафы увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также вырастут - от 750 до 7 500 рублей, а за нарушение полосы движения для маршрутных транспортных средств - до 2 250 рублей.Штрафы за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части и за езду по обочинам могут достигать 2 250 рублей. Также увеличение предусмотрено для штрафа за неповиновение дорожным знакам и разметке - с 500 до 750 рублей. При нарушении ПДД, которое привело к легкому вреду здоровью пострадавшего, предусмотрены штрафы от 3 750 до 7 500 рублей.
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россия, госдума, пдд
РОССИЯ, Госдума, ПДД
13:57 12.12.2024 (обновлено: 13:58 12.12.2024)
 
Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД

ГД приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД с 1 января 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года.
За повторную езду без ОСАГО предусмотрен штраф до 5 000 рублей. По новым нормам, скидка на оплату штрафов составит 25% в течение 30 дней после вынесения постановления (в настоящее время - 50% в течение 20 дней).
За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения штрафы увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также вырастут - от 750 до 7 500 рублей, а за нарушение полосы движения для маршрутных транспортных средств - до 2 250 рублей.
Штрафы за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части и за езду по обочинам могут достигать 2 250 рублей. Также увеличение предусмотрено для штрафа за неповиновение дорожным знакам и разметке - с 500 до 750 рублей. При нарушении ПДД, которое привело к легкому вреду здоровью пострадавшего, предусмотрены штрафы от 3 750 до 7 500 рублей.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД
13:46
 
РОССИЯГосдумаПДД
 
 
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