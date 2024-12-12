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Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней - 12.12.2024, ПРАЙМ

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предполагалось включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:26+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предполагалось включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. При этом документ предлагал взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сохранив прежнее число рабочих дней. Авторы проекта апеллировали к многолетней практике, указав, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. В этот день многие берут отгулы или отпуска за свой счет, чтобы подготовиться к празднику вместе с родными и близкими. Обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты, ранее внесенные в Госдуму по этому поводу, свидетельствуют о важности закрепления за 31 декабря статуса выходного дня, сказано в тексте документа.

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