https://1prime.ru/20241212/gosduma-853531190.html
В ГД хотят ввести новое условие освобождения от должности председателя ЦБ
В ГД хотят ввести новое условие освобождения от должности председателя ЦБ - 12.12.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят ввести новое условие освобождения от должности председателя ЦБ
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность освобождения председателя Банка России от должности в случае... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:09+0300
2024-12-12T18:09+0300
2024-12-12T18:09+0300
банк россии
россия
законопроект
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность освобождения председателя Банка России от должности в случае значительного отклонения от целей денежно-кредитной политики, заявленных Банком России на текущий год, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Предлагается дополнить перечень случаев, когда председатель Банка России может быть освобожден от должности по представлению президента Российской Федерации. В частности, предлагается предусмотреть возможность освобождать председателя Банка России от должности в случае значительного отклонения от целей денежно-кредитной политики, заявленных Банком России на текущий год или непринятия мер по защите и обеспечению устойчивости рубля, а также в случае повторного отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики", - сказано в пояснительной записке к проекту закона. Также законопроектом предлагается наделить Государственную думу правом утверждать основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. "В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20241212/proekt-853515707.html
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россия, законопроект
Банк России, РОССИЯ, законопроект
В ГД хотят ввести новое условие освобождения от должности председателя ЦБ
В ГД внесли проект о новом условии освобождения от должности председателя ЦБ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность освобождения председателя Банка России от должности в случае значительного отклонения от целей денежно-кредитной политики, заявленных Банком России на текущий год, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Предлагается дополнить перечень случаев, когда председатель Банка России может быть освобожден от должности по представлению президента Российской Федерации. В частности, предлагается предусмотреть возможность освобождать председателя Банка России от должности в случае значительного отклонения от целей денежно-кредитной политики, заявленных Банком России на текущий год или непринятия мер по защите и обеспечению устойчивости рубля, а также в случае повторного отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Также законопроектом предлагается наделить Государственную думу правом утверждать основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
"В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке.
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