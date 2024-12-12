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Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ

Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ

Новый 15-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall в финской столице. Об этом сообщило агентство STT со... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:25+0300

2024-12-12T18:25+0300

2024-12-12T18:25+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый 15-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall в финской столице. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на МИД Финляндии. Ранее финские СМИ сообщили, что российские владельцы арены, которые находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко — заключили сделку по ее продаже, однако реализация этой сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли". "Министерство иностранных дел подтвердило STT, что готовящийся 15-й пакет санкций ЕС включает положение, в соответствии с которым будет предоставлено исключение для продажи акций компании, владеющей Helsinki Hall", - говорится в материале. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241212/sanktsii-853522060.html

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россия, финляндия, хельсинки, санкции против рф