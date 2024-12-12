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Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ
Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ
Новый 15-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall в финской столице. Об этом сообщило агентство STT со... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:25+0300
2024-12-12T18:25+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый 15-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall в финской столице. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на МИД Финляндии. Ранее финские СМИ сообщили, что российские владельцы арены, которые находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко — заключили сделку по ее продаже, однако реализация этой сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли". "Министерство иностранных дел подтвердило STT, что готовящийся 15-й пакет санкций ЕС включает положение, в соответствии с которым будет предоставлено исключение для продажи акций компании, владеющей Helsinki Hall", - говорится в материале. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, санкции против РФ
Санкции позволят владельцам из РФ продать арену Helsinki Hall, пишут СМИ
STT: новые санкции позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый 15-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволит российским владельцам продать арену Helsinki Hall в финской столице. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на МИД Финляндии.
Ранее финские СМИ сообщили, что российские владельцы арены, которые находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко — заключили сделку по ее продаже, однако реализация этой сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли".
"Министерство иностранных дел подтвердило STT, что готовящийся 15-й пакет санкций ЕС включает положение, в соответствии с которым будет предоставлено исключение для продажи акций компании, владеющей Helsinki Hall", - говорится в материале.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными