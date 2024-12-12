https://1prime.ru/20241212/importozameschenie-853514801.html

В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций

В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций - 12.12.2024, ПРАЙМ

В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций

Все тесты для выявления актуальных инфекций были успешно импортозамещены в России на 100%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:32+0300

2024-12-12T10:32+0300

2024-12-12T10:32+0300

россия

импортозамещение

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Все тесты для выявления актуальных инфекций были успешно импортозамещены в России на 100%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям."Нам удалось на 100% импортозаместить все тесты на актуальные исследования. Создать собственные ферменты для того, чтобы формировать, создавать такие тесты", - подчеркнула глава ведомства.Попова также выразила озабоченность по поводу риска эпидемического процесса, связанного с передачей гриппа от птиц человеку. Она отметила, что случаи межвидового перехода гриппа птиц населению появляются не только раз в год или несколько лет, но практически каждую неделю.

https://1prime.ru/20241121/importozameschenie-852983380.html

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россия, импортозамещение