https://1prime.ru/20241212/importozameschenie-853514801.html
В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций
В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций - 12.12.2024, ПРАЙМ
В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций
Все тесты для выявления актуальных инфекций были успешно импортозамещены в России на 100%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:32+0300
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2024-12-12T10:32+0300
россия
импортозамещение
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Все тесты для выявления актуальных инфекций были успешно импортозамещены в России на 100%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям."Нам удалось на 100% импортозаместить все тесты на актуальные исследования. Создать собственные ферменты для того, чтобы формировать, создавать такие тесты", - подчеркнула глава ведомства.Попова также выразила озабоченность по поводу риска эпидемического процесса, связанного с передачей гриппа от птиц человеку. Она отметила, что случаи межвидового перехода гриппа птиц населению появляются не только раз в год или несколько лет, но практически каждую неделю.
https://1prime.ru/20241121/importozameschenie-852983380.html
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россия, импортозамещение
В России полностью импортозаместили тесты для выявления актуальных инфекций
Попова заявила об импортозамещении 100% тестов для выявления актуальных инфекций
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Все тесты для выявления актуальных инфекций были успешно импортозамещены в России на 100%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
"Нам удалось на 100% импортозаместить все тесты на актуальные исследования. Создать собственные ферменты для того, чтобы формировать, создавать такие тесты", - подчеркнула глава ведомства.
Попова также выразила озабоченность по поводу риска эпидемического процесса, связанного с передачей гриппа от птиц человеку. Она отметила, что случаи межвидового перехода гриппа птиц населению появляются не только раз в год или несколько лет, но практически каждую неделю.
Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания