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Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты - 12.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241212/kabmin-853507042.html
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты - 12.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты
Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T00:21+0300
2024-12-12T00:21+0300
бизнес
экономика
финансы
рф
москва
михаил мишустин
минпромторг
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на возмещение затрат по льготным автокредитам - 8,7 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина. "Выделить в 2024 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 18 400 000 тыс. рублей, в том числе: 8700000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, имея в виду реализацию физическим лицам в кредит не менее 29 тыс колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов. Еще 9,7 миллиарда рублей выделяется на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам, заключенным в 2018-2026 годах. Господдержка выделяется, "имея в виду передачу лизингополучателям не менее 12 125 колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", сказано в распоряжении. Минпромторг должен проконтролировать целевое использование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в среду заявил, что всего в этом году на льготные программы автокредитования и автолизинга направлено почти 45 миллиардов рублей.
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бизнес, финансы, рф, москва, михаил мишустин, минпромторг
Бизнес, Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Минпромторг
00:21 12.12.2024
 
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты

Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на возмещение затрат по льготным автокредитам - 8,7 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
"Выделить в 2024 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 18 400 000 тыс. рублей, в том числе: 8700000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, имея в виду реализацию физическим лицам в кредит не менее 29 тыс колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Еще 9,7 миллиарда рублей выделяется на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам, заключенным в 2018-2026 годах. Господдержка выделяется, "имея в виду передачу лизингополучателям не менее 12 125 колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", сказано в распоряжении.
Минпромторг должен проконтролировать целевое использование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в среду заявил, что всего в этом году на льготные программы автокредитования и автолизинга направлено почти 45 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаБизнесФинансыРФМОСКВАМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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