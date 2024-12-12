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Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты - 12.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты
Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на возмещение затрат по льготным автокредитам - 8,7 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
"Выделить в 2024 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 18 400 000 тыс. рублей, в том числе: 8700000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, имея в виду реализацию физическим лицам в кредит не менее 29 тыс колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Еще 9,7 миллиарда рублей выделяется на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам, заключенным в 2018-2026 годах. Господдержка выделяется, "имея в виду передачу лизингополучателям не менее 12 125 колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", сказано в распоряжении.
Минпромторг должен проконтролировать целевое использование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в среду заявил, что всего в этом году на льготные программы автокредитования и автолизинга направлено почти 45 миллиардов рублей.
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бизнес, финансы, рф, москва, михаил мишустин, минпромторг
Бизнес, Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Минпромторг
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные автокредиты
Кабмин выделил дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет Минпромторгу в текущем году дополнительно 18,4 миллиарда рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга, в том числе на возмещение затрат по льготным автокредитам - 8,7 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
"Выделить в 2024 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 18 400 000 тыс. рублей, в том числе: 8700000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, имея в виду реализацию физическим лицам в кредит не менее 29 тыс колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Еще 9,7 миллиарда рублей выделяется на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам, заключенным в 2018-2026 годах. Господдержка выделяется, "имея в виду передачу лизингополучателям не менее 12 125 колесных транспортных средств в IV квартале 2024 г.", сказано в распоряжении.
Минпромторг должен проконтролировать целевое использование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в среду заявил, что всего в этом году на льготные программы автокредитования и автолизинга направлено почти 45 миллиардов рублей.