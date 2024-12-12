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Названы причины роста цен на какао в мире

Названы причины роста цен на какао в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ

Названы причины роста цен на какао в мире

Цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли "долги" по... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T19:42+0300

2024-12-12T19:42+0300

2024-12-12T19:42+0300

экономика

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев, говорится в отчете Международной организации по какао (ICCO). Цены на какао-бобы в Лондоне в ноябре выросли на 33% по сравнению с 12% за тот же период в предыдущем сезоне, а в Нью-Йорке - на 26% по сравнению с 17% в ноябре 2023 года. При этом отгрузки росли опережающими темпами по сравнению с прошлым годом - на 76% против 66% в предыдущем сезоне. "Какие могут быть риски для поставок? Как можно вспомнить, ведущие производители какао, а именно Кот-д'Ивуар и Гана, перенесли часть контрактов за 2023/24 на текущий сезон 2024/25. Таким образом, хотя в настоящее время мы наблюдаем увеличение объемов поставок, на ум приходит вопрос: достаточно ли поставок какао, чтобы обеспечить контракты, перенесенные с прошлого сезона, в дополнение к текущему сезону?" - пишут аналитики. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки, предупреждают в Международной организации по какао. Сыграли роль и плохие погодные условия в странах-производителях какао: температура в Кот-д'Ивуаре и Гане в настоящее время выше средней для этого времени года, что может представлять риск для урожая. Более того, с приближением сезона харматана (сухой и пыльный западноафриканский пассат) ожидается снижение влажности, в зависимости от интенсивности ветров это также может повлиять на урожай. Засуха также была отмечена в Эквадоре, третьем по величине производителе. Наконец, фермеры Западной Африки продолжают сталкиваться с заражением деревьев вирусной болезнью опухших побегов, что, по оценке экспертов, вызывает "хаос" в производстве какао. "В целом ожидания лучшего урожая, чем в предыдущем сезоне, сохраняются. Неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить продленные контракты с предыдущего сезона и контракты 2024/25", - заключили в Международной организации по какао.

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