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Названы причины роста цен на какао в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/kakao-853533454.html
Названы причины роста цен на какао в мире
Названы причины роста цен на какао в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ
Названы причины роста цен на какао в мире
Цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли "долги" по... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:42+0300
2024-12-12T19:42+0300
экономика
какао-бобы
какао
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стоимость какао-бобов
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев, говорится в отчете Международной организации по какао (ICCO). Цены на какао-бобы в Лондоне в ноябре выросли на 33% по сравнению с 12% за тот же период в предыдущем сезоне, а в Нью-Йорке - на 26% по сравнению с 17% в ноябре 2023 года. При этом отгрузки росли опережающими темпами по сравнению с прошлым годом - на 76% против 66% в предыдущем сезоне. "Какие могут быть риски для поставок? Как можно вспомнить, ведущие производители какао, а именно Кот-д'Ивуар и Гана, перенесли часть контрактов за 2023/24 на текущий сезон 2024/25. Таким образом, хотя в настоящее время мы наблюдаем увеличение объемов поставок, на ум приходит вопрос: достаточно ли поставок какао, чтобы обеспечить контракты, перенесенные с прошлого сезона, в дополнение к текущему сезону?" - пишут аналитики. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки, предупреждают в Международной организации по какао. Сыграли роль и плохие погодные условия в странах-производителях какао: температура в Кот-д'Ивуаре и Гане в настоящее время выше средней для этого времени года, что может представлять риск для урожая. Более того, с приближением сезона харматана (сухой и пыльный западноафриканский пассат) ожидается снижение влажности, в зависимости от интенсивности ветров это также может повлиять на урожай. Засуха также была отмечена в Эквадоре, третьем по величине производителе. Наконец, фермеры Западной Африки продолжают сталкиваться с заражением деревьев вирусной болезнью опухших побегов, что, по оценке экспертов, вызывает "хаос" в производстве какао. "В целом ожидания лучшего урожая, чем в предыдущем сезоне, сохраняются. Неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить продленные контракты с предыдущего сезона и контракты 2024/25", - заключили в Международной организации по какао.
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какао-бобы, какао, производство какао-бобов, цены на какао-бобы, стоимость какао-бобов
Экономика, какао-бобы, какао, производство какао-бобов, цены на какао-бобы, стоимость какао-бобов
19:42 12.12.2024
 
Названы причины роста цен на какао в мире

ICCO: цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли на фоне опасений дефицита

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев, говорится в отчете Международной организации по какао (ICCO).
Цены на какао-бобы в Лондоне в ноябре выросли на 33% по сравнению с 12% за тот же период в предыдущем сезоне, а в Нью-Йорке - на 26% по сравнению с 17% в ноябре 2023 года. При этом отгрузки росли опережающими темпами по сравнению с прошлым годом - на 76% против 66% в предыдущем сезоне.
"Какие могут быть риски для поставок? Как можно вспомнить, ведущие производители какао, а именно Кот-д'Ивуар и Гана, перенесли часть контрактов за 2023/24 на текущий сезон 2024/25. Таким образом, хотя в настоящее время мы наблюдаем увеличение объемов поставок, на ум приходит вопрос: достаточно ли поставок какао, чтобы обеспечить контракты, перенесенные с прошлого сезона, в дополнение к текущему сезону?" - пишут аналитики.
Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки, предупреждают в Международной организации по какао.
Сыграли роль и плохие погодные условия в странах-производителях какао: температура в Кот-д'Ивуаре и Гане в настоящее время выше средней для этого времени года, что может представлять риск для урожая. Более того, с приближением сезона харматана (сухой и пыльный западноафриканский пассат) ожидается снижение влажности, в зависимости от интенсивности ветров это также может повлиять на урожай. Засуха также была отмечена в Эквадоре, третьем по величине производителе.
Наконец, фермеры Западной Африки продолжают сталкиваться с заражением деревьев вирусной болезнью опухших побегов, что, по оценке экспертов, вызывает "хаос" в производстве какао.
"В целом ожидания лучшего урожая, чем в предыдущем сезоне, сохраняются. Неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить продленные контракты с предыдущего сезона и контракты 2024/25", - заключили в Международной организации по какао.
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Экономикакакао-бобыкакаопроизводство какао-бобовцены на какао-бобыстоимость какао-бобов
 
 
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