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Казахстан заинтересовался опытом РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Казахстан заинтересовался опытом РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ
Казахстан заинтересовался опытом РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Казахстан заинтересовался опытом РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ
Казахстан заинтересован в российском опыте перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов, заявил спикер парламента республики Маулен Ашимбаев в ходе... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:54+0300
2024-12-12T09:54+0300
экономика
россия
казахстан
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АЛМА-АТА, 12 дек – ПРАЙМ. Казахстан заинтересован в российском опыте перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов, заявил спикер парламента республики Маулен Ашимбаев в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Астане. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Казахстане с официальным визитом, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "В предстоящие месяцы можно было бы по линии комитетов активизировать сотрудничество по налоговому законодательству. Нам интересен ваш опыт. Мы знаем, что вы перешли на прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Мы это сейчас очень внимательно рассматриваем, так как в следующем году будет приниматься налоговый кодекс", - сказал Ашимбаев. Спикер казахстанского парламента также отметил, что республика проявляет интерес к российскому опыту в области аграрного сектора и продовольственной безопасности. "В ближайшие месяцы мы хотели бы по линии наших аграрных комитетов обменяться опытом, посмотреть правовую базу Российской Федерации по развитию аграрного сектора. Мы знаем, что в последние годы в России очень много сделано для обеспечения продовольственной безопасности, для переработки сельхозпродукции, для развития собственного производства. И я думаю, что этот опыт нам был бы интересен", - сказал Ашимбаев. Он также отметил, что в Астане будет подписан план мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы. Ашимбаев подчеркнул важность этого документа для определения приоритетных направлений и структурирования работы депутатов и аппарата. Он также добавил, что план способствует активизации взаимодействия между Казахстаном и Россией.
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россия, казахстан
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
09:54 12.12.2024
 
Казахстан заинтересовался опытом РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ

Ашимбаев: Казахстан заинтересован в опыте РФ по внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 12 дек – ПРАЙМ. Казахстан заинтересован в российском опыте перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов, заявил спикер парламента республики Маулен Ашимбаев в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Астане.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Казахстане с официальным визитом, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
"В предстоящие месяцы можно было бы по линии комитетов активизировать сотрудничество по налоговому законодательству. Нам интересен ваш опыт. Мы знаем, что вы перешли на прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Мы это сейчас очень внимательно рассматриваем, так как в следующем году будет приниматься налоговый кодекс", - сказал Ашимбаев.
Спикер казахстанского парламента также отметил, что республика проявляет интерес к российскому опыту в области аграрного сектора и продовольственной безопасности.
"В ближайшие месяцы мы хотели бы по линии наших аграрных комитетов обменяться опытом, посмотреть правовую базу Российской Федерации по развитию аграрного сектора. Мы знаем, что в последние годы в России очень много сделано для обеспечения продовольственной безопасности, для переработки сельхозпродукции, для развития собственного производства. И я думаю, что этот опыт нам был бы интересен", - сказал Ашимбаев.
Он также отметил, что в Астане будет подписан план мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы. Ашимбаев подчеркнул важность этого документа для определения приоритетных направлений и структурирования работы депутатов и аппарата. Он также добавил, что план способствует активизации взаимодействия между Казахстаном и Россией.
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