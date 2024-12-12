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СМИ: в ЕС обдумывают создание коалиции для отправки войск на Украину

СМИ: в ЕС обдумывают создание коалиции для отправки войск на Украину - 12.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС обдумывают создание коалиции для отправки войск на Украину

В ЕС сейчас отсутствует консенсус по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается возможность создания для этого... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:55+0300

2024-12-12T15:55+0300

2024-12-12T15:55+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В ЕС сейчас отсутствует консенсус по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается возможность создания для этого коалиции из 5-8 государств, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после завершения конфликта. В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью примерно в 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В своем материале Reuters пишет, что среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, "чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и очень решительно настроены действовать". По данным агентства, данный вопрос Макрон и Туск обсудят в ходе встречи в четверг. Отмечается, что конкретных предложений пока нет, но известно, что Польша на данном этапе не входит в число стран, которые готовы в конечном итоге отправить войска на Украину. Как сообщили источники Reuters, Лондон и Париж в ноябре обсуждали возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, переговоры на эту тему были так же между Украиной, странами Скандинавии и Балтии. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html

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