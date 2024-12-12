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Губернатор Красноярского края ответил на вопросы в ходе прямой линии - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Красноярского края ответил на вопросы в ходе прямой линии
Губернатор Красноярского края ответил на вопросы в ходе прямой линии - 12.12.2024, ПРАЙМ
Губернатор Красноярского края ответил на вопросы в ходе прямой линии
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 11 ноября ответил на вопросы жителей региона в рамках прямой линии на краевом телеканале. Главе региона адресовали... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:35+0300
2024-12-12T12:35+0300
красноярск
михаил котюков
красноярский край
общество
россия
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 11 ноября ответил на вопросы жителей региона в рамках прямой линии на краевом телеканале. Главе региона адресовали более 4,5 тысяч вопросов, что является максимальным показателем за весь период проведения прямых линий. В ходе эфира он ответил на четыре десятка вопросов. Котюков сообщил, что подписан закон о краевом бюджете. Расходная часть впервые превысила 500 миллиардов рублей, а дефицит составил 78 миллиардов рублей. Основные статьи расходов - здравоохранение, образование, дороги и коммунальное хозяйство. Особое внимание уделено поддержке муниципалитетов, которые получат дополнительное финансирование на благоустройство и коммунальные нужды. Почти половину бюджета составляют социальные расходы – это приоритетное направление. Жители задавали вопросы о ЖКХ, транспорте, экологии, социальной поддержке. В частности, речь шла о перебоях с электричеством в Красноярске. Губернатор поручил властям города и энергокомпаниям оперативно устранить проблему – успешный опыт такого взаимодействия уже есть. Еще одна тема – увеличение выплат для школьников из многодетных семей. По словам Котюкова, в 2025 году их размер вырастет с 2 до 10 тысяч рублей, а с учетом районного коэффициента выплата составит 13 тысяч рублей, на севере края может достичь 18 тысяч. Соответствующий законопроект уже рассматривают в Заксобрании края. Губернатор рассказал о ходе строительства подземки в Красноярске. Два тоннелепроходческих комплекса прошли уже более километра. Работы ведутся на всех объектах, рассматриваются возможности интеграции метро с железнодорожным вокзалом – это станет частью нового транспортного узла. Полным ходом идет реализация проектов "Чистый воздух" и "Чистая вода". В этом году на более экологичные виды отопления перейдут 1400 домов частного сектора Красноярска – им устанавливают современные твердотопливные котлы и газовое оборудование, а также электрическое отопление. В рамках проекта "Чистая вода" в крае модернизировано 23 водозаборных и водоочистных сооружения, до конца года сдадут еще два объекта. Это значительно улучшит качество питьевой воды в регионе. На прямую линию от жителей региона поступило немало вопросов, касающихся строительства и ремонта образовательных учреждений. На ближайшие три года в краевом бюджете предусмотрено более 6 миллиардов рублей на капремонт школ, детских садов и техникумов. Также были затронуты вопросы лекарственного обеспечения, поддержки участников СВО и доступности дров для населения. В ходе эфира губернатор дал ряд оперативных поручений главам территорий, руководителям профильных министерств и ведомств.
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красноярск, михаил котюков, красноярский край, общество , россия
Красноярск, Михаил Котюков, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Общество , РОССИЯ
12:35 12.12.2024
 
Губернатор Красноярского края ответил на вопросы в ходе прямой линии

Губернатор Красноярского края подвел итоги года и рассказал о планах на 2025 г

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Сессия. Культурный код финансового ЗОЖ: как медиа формируют новые поведенческие установки?
ПМЭФ-2022. Сессия. Культурный код финансового ЗОЖ: как медиа формируют новые поведенческие установки? - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 11 ноября ответил на вопросы жителей региона в рамках прямой линии на краевом телеканале. Главе региона адресовали более 4,5 тысяч вопросов, что является максимальным показателем за весь период проведения прямых линий. В ходе эфира он ответил на четыре десятка вопросов.
Котюков сообщил, что подписан закон о краевом бюджете. Расходная часть впервые превысила 500 миллиардов рублей, а дефицит составил 78 миллиардов рублей. Основные статьи расходов - здравоохранение, образование, дороги и коммунальное хозяйство. Особое внимание уделено поддержке муниципалитетов, которые получат дополнительное финансирование на благоустройство и коммунальные нужды.
Почти половину бюджета составляют социальные расходы – это приоритетное направление. Жители задавали вопросы о ЖКХ, транспорте, экологии, социальной поддержке.
В частности, речь шла о перебоях с электричеством в Красноярске. Губернатор поручил властям города и энергокомпаниям оперативно устранить проблему – успешный опыт такого взаимодействия уже есть.
Еще одна тема – увеличение выплат для школьников из многодетных семей. По словам Котюкова, в 2025 году их размер вырастет с 2 до 10 тысяч рублей, а с учетом районного коэффициента выплата составит 13 тысяч рублей, на севере края может достичь 18 тысяч. Соответствующий законопроект уже рассматривают в Заксобрании края.
Губернатор рассказал о ходе строительства подземки в Красноярске. Два тоннелепроходческих комплекса прошли уже более километра. Работы ведутся на всех объектах, рассматриваются возможности интеграции метро с железнодорожным вокзалом – это станет частью нового транспортного узла.
Полным ходом идет реализация проектов "Чистый воздух" и "Чистая вода". В этом году на более экологичные виды отопления перейдут 1400 домов частного сектора Красноярска – им устанавливают современные твердотопливные котлы и газовое оборудование, а также электрическое отопление. В рамках проекта "Чистая вода" в крае модернизировано 23 водозаборных и водоочистных сооружения, до конца года сдадут еще два объекта. Это значительно улучшит качество питьевой воды в регионе.
На прямую линию от жителей региона поступило немало вопросов, касающихся строительства и ремонта образовательных учреждений. На ближайшие три года в краевом бюджете предусмотрено более 6 миллиардов рублей на капремонт школ, детских садов и техникумов.
Также были затронуты вопросы лекарственного обеспечения, поддержки участников СВО и доступности дров для населения. В ходе эфира губернатор дал ряд оперативных поручений главам территорий, руководителям профильных министерств и ведомств.
 
КрасноярскМихаил КотюковКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙОбществоРОССИЯ
 
 
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