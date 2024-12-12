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В Крыму попросят правительство РФ помочь со стабилизацией цен на топливо - 12.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241212/krym-853532447.html
В Крыму попросят правительство РФ помочь со стабилизацией цен на топливо
В Крыму попросят правительство РФ помочь со стабилизацией цен на топливо - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму попросят правительство РФ помочь со стабилизацией цен на топливо
Крым попросить правительство РФ о поддержке в части стабилизации цен на топливо,. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:05+0300
2024-12-12T19:05+0300
экономика
россия
крым
сергей аксенов
топливо
азс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Крым попросить правительство РФ о поддержке в части стабилизации цен на топливо,. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, органы власти республики анализируют ситуацию, связанную с ценами на топливо, а для урегулирования проблемы обратились за помощью к федеральному правительству. "Задача – выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года" , — написал Аксенов в Telegram-канале. На видео, опубликованном в Telegram-канале, Аксенов рассказал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает шести рублей. Он добавил, что если на уровне правительства РФ вопрос стабилизации цен не удастся решить, то он намерен обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину. Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 году цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
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россия, крым, сергей аксенов, топливо, азс
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов, топливо, АЗС
19:05 12.12.2024
 
В Крыму попросят правительство РФ помочь со стабилизацией цен на топливо

Аксенов: Крым попросит помощи у правительства РФ для стабилизации цен на топливо

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Крым попросить правительство РФ о поддержке в части стабилизации цен на топливо,. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, органы власти республики анализируют ситуацию, связанную с ценами на топливо, а для урегулирования проблемы обратились за помощью к федеральному правительству.
"Задача – выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года" , — написал Аксенов в Telegram-канале.
На видео, опубликованном в Telegram-канале, Аксенов рассказал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает шести рублей. Он добавил, что если на уровне правительства РФ вопрос стабилизации цен не удастся решить, то он намерен обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину.
Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 году цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Крыму оценили рост турпотока на полуостров в 2024 году
2 декабря, 15:08
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМСергей АксеновтопливоАЗС
 
 
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