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ГД исключила возможность покупать за счет маткапитала непригодное жилье

ГД исключила возможность покупать за счет маткапитала непригодное жилье - 12.12.2024, ПРАЙМ

ГД исключила возможность покупать за счет маткапитала непригодное жилье

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность направлять средства маткапитала на покупку... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:13+0300

2024-12-12T14:13+0300

2024-12-12T14:13+0300

россия

недвижимость

госдума

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность направлять средства маткапитала на покупку непригодного для проживания жилья. Он предусматривает, что с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. Такое заключение будет оформляться в порядке, установленном правительством РФ, и будет действовать в течение одного года со дня его оформления.

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россия, недвижимость, госдума