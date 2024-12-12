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Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина
Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина - 12.12.2024, ПРАЙМ
Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и привез ему "личное послание" от президента РФ... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:41+0300
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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. В ходе поездки пройдет встреча с китайским лидером, несколько других встреч."Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином. До этого Медведев совершал поездку в Китай в декабре 2022 года. Тогда он тоже Медведев привез Си Цзиньпину послание от Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации. Стороны обсудили аспекты многосторонней российско-китайской повестки, ситуацию на территории бывшего СССР, в том числе на Украине, и отметили совпадение подходов Москвы и Пекина по большинству тем.
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общество , россия, китай, дмитрий медведев, украина, владимир путин, си цзиньпин
Общество , РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина
Медведев сообщил, что привёз Си Цзиньпину "личное послание" от Путина
ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. В ходе поездки пройдет встреча с китайским лидером, несколько других встреч.
"Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.
Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем
До этого Медведев совершал поездку в Китай в декабре 2022 года. Тогда он тоже Медведев привез Си Цзиньпину послание от Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.
Стороны обсудили аспекты многосторонней российско-китайской повестки, ситуацию на территории бывшего СССР, в том числе на Украине, и отметили совпадение подходов Москвы и Пекина по большинству тем.