https://1prime.ru/20241212/medvedev-853519653.html

Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина

Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина - 12.12.2024, ПРАЙМ

Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и привез ему "личное послание" от президента РФ... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:41+0300

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общество

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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. В ходе поездки пройдет встреча с китайским лидером, несколько других встреч."Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином. До этого Медведев совершал поездку в Китай в декабре 2022 года. Тогда он тоже Медведев привез Си Цзиньпину послание от Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации. Стороны обсудили аспекты многосторонней российско-китайской повестки, ситуацию на территории бывшего СССР, в том числе на Украине, и отметили совпадение подходов Москвы и Пекина по большинству тем.

https://1prime.ru/20241211/medvedev-853490810.html

китай

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общество , россия, китай, дмитрий медведев, украина, владимир путин, си цзиньпин