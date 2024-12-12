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Медведев прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Медведев прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Слова победившего в ходе президентских выборов в США Дональда Трампа о том, что он сможет закончить украинский конфликт за 24 часа, являются предвыборными... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:25+0300
2024-12-12T15:25+0300
политика
россия
дмитрий медведев
мирные переговоры
дональд трамп
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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Слова победившего в ходе президентских выборов в США Дональда Трампа о том, что он сможет закончить украинский конфликт за 24 часа, являются предвыборными лозунгами, заявил в ходе общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он также отметил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации нового президента США возможны, если обеспокоенности Москвы будут учтены.Медведев напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ."Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", — сказал он.Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html
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россия, дмитрий медведев, мирные переговоры, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, мирные переговоры, Дональд Трамп
15:25 12.12.2024
 
Медведев прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Медведев назвал слова Трампа об украинском конфликте предвыборными лозунгами

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Слова победившего в ходе президентских выборов в США Дональда Трампа о том, что он сможет закончить украинский конфликт за 24 часа, являются предвыборными лозунгами, заявил в ходе общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации нового президента США возможны, если обеспокоенности Москвы будут учтены.
Медведев напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ.
"Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", — сказал он.
Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведевмирные переговорыДональд Трамп
 
 
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