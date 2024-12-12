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Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной
Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной - 12.12.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной
Общая среда для ведения бизнеса и решения различных задач между Россией и Китаем в целом весьма благоприятная и становится лучше с каждым годом. Об этом заявил... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:38+0300
2024-12-12T15:38+0300
политика
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бизнес
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ПЕКИН, 12 дек – ПРАЙМ. Общая среда для ведения бизнеса и решения различных задач между Россией и Китаем в целом весьма благоприятная и становится лучше с каждым годом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Всегда есть шероховатости даже между дружественными странами, между странами, у которых очень продвинутые отношения, надо смотреть правде в глаза. Поэтому если есть что совершенствовать, в том числе в сфере услуг, а также в туристическом обмене, давайте будем это обсуждать", — сказал он по итогам встреч в Пекине. Медведев отметил, что "Единая Россия" как правящая партия готова свои предложения предоставить для того, "чтобы они стали основой для такого обсуждения". Зампред Совбеза РФ добавил, что, на его взгляд, общая среда для ведения бизнеса, для отдыха и для того, чтобы решать те или иные задачи, "в целом весьма и весьма благоприятная, она становится с каждым годом все лучше". Также он заявил, что "нет предела совершенству, будем развиваться вместе". Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае, в четверг у него состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
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россия, китай, дмитрий медведев, бизнес
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Медведев, Бизнес
15:38 12.12.2024
 
Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной

Медведев: среда для ведения бизнеса между Россией и КНР в целом благоприятная

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ПЕКИН, 12 дек – ПРАЙМ. Общая среда для ведения бизнеса и решения различных задач между Россией и Китаем в целом весьма благоприятная и становится лучше с каждым годом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Всегда есть шероховатости даже между дружественными странами, между странами, у которых очень продвинутые отношения, надо смотреть правде в глаза. Поэтому если есть что совершенствовать, в том числе в сфере услуг, а также в туристическом обмене, давайте будем это обсуждать", — сказал он по итогам встреч в Пекине.
Медведев отметил, что "Единая Россия" как правящая партия готова свои предложения предоставить для того, "чтобы они стали основой для такого обсуждения".
Зампред Совбеза РФ добавил, что, на его взгляд, общая среда для ведения бизнеса, для отдыха и для того, чтобы решать те или иные задачи, "в целом весьма и весьма благоприятная, она становится с каждым годом все лучше". Также он заявил, что "нет предела совершенству, будем развиваться вместе".
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае, в четверг у него состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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