https://1prime.ru/20241212/medvedev-853525673.html

Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной

Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной - 12.12.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал среду для российско-китайского бизнеса благоприятной

Общая среда для ведения бизнеса и решения различных задач между Россией и Китаем в целом весьма благоприятная и становится лучше с каждым годом. Об этом заявил... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:38+0300

2024-12-12T15:38+0300

2024-12-12T15:38+0300

политика

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ПЕКИН, 12 дек – ПРАЙМ. Общая среда для ведения бизнеса и решения различных задач между Россией и Китаем в целом весьма благоприятная и становится лучше с каждым годом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Всегда есть шероховатости даже между дружественными странами, между странами, у которых очень продвинутые отношения, надо смотреть правде в глаза. Поэтому если есть что совершенствовать, в том числе в сфере услуг, а также в туристическом обмене, давайте будем это обсуждать", — сказал он по итогам встреч в Пекине. Медведев отметил, что "Единая Россия" как правящая партия готова свои предложения предоставить для того, "чтобы они стали основой для такого обсуждения". Зампред Совбеза РФ добавил, что, на его взгляд, общая среда для ведения бизнеса, для отдыха и для того, чтобы решать те или иные задачи, "в целом весьма и весьма благоприятная, она становится с каждым годом все лучше". Также он заявил, что "нет предела совершенству, будем развиваться вместе". Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае, в четверг у него состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://1prime.ru/20241212/medvedev-853525143.html

китай

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россия, китай, дмитрий медведев, бизнес