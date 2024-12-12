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В Британии ожидают, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Британии ожидают, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории
В Британии ожидают, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Британии ожидают, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории
Метеорологическая служба Великобритании предупредила, что 2025 год может войти в тройку самых жарких годов в истории человечества, говорится в заявлении,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:08+0300
2024-12-12T17:08+0300
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Метеорологическая служба Великобритании предупредила, что 2025 год может войти в тройку самых жарких годов в истории человечества, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации. "Прогноз метеорологической службы на 2025 год предполагает, что он, вероятно, станет одним из трёх самых жарких годов по глобальной средней температуре, уступая лишь 2024 и 2023 годам", - сказано там. По прогнозам британских синоптиков, глобальная средняя температура в 2025 году превысит значения доиндустриального периода на 1,29-1,53 градуса Цельсия. Отмечается, что этот год, вероятно, станет третьим подряд, когда данный показатель будет на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня. Ранее европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus сообщила, что уходящий 2024 год с высокой долей вероятности станет самым жарким за всю историю наблюдений. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
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великобритания, климат
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, климат
17:08 12.12.2024
 
В Британии ожидают, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории

В Британии предупредили, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Метеорологическая служба Великобритании предупредила, что 2025 год может войти в тройку самых жарких годов в истории человечества, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.
"Прогноз метеорологической службы на 2025 год предполагает, что он, вероятно, станет одним из трёх самых жарких годов по глобальной средней температуре, уступая лишь 2024 и 2023 годам", - сказано там.
По прогнозам британских синоптиков, глобальная средняя температура в 2025 году превысит значения доиндустриального периода на 1,29-1,53 градуса Цельсия. Отмечается, что этот год, вероятно, станет третьим подряд, когда данный показатель будет на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня.
Ранее европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus сообщила, что уходящий 2024 год с высокой долей вероятности станет самым жарким за всю историю наблюдений.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
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