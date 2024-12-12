https://1prime.ru/20241212/metka-853535764.html

"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского

"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского

Владимир Зеленский может потерять свое влияние на Украине после того, как его раскритиковал одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, пишет... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T23:40+0300

2024-12-12T23:40+0300

2024-12-12T23:40+0300

политика

украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может потерять свое влияние на Украине после того, как его раскритиковал одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, пишет "Страна.ua".Отмечается, что в политических кругах критика будет воспринята как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США, "чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке".В материале издания сказано, что в последнее время эксперты и блогеры, критикующие Зеленского, "в качестве "универсальной отмазки" заявляют, что делают это "по заданию Трампа".В четверг Трамп в интервью журналу Time назвал решение Зеленского бить произведенными на Западе дальнобойными ракетами вглубь российской территории глупым и опасным.

https://1prime.ru/20241212/tramp-853535004.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп