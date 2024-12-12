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"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского
"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского
Владимир Зеленский может потерять свое влияние на Украине после того, как его раскритиковал одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, пишет... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T23:40+0300
2024-12-12T23:40+0300
2024-12-12T23:40+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может потерять свое влияние на Украине после того, как его раскритиковал одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, пишет "Страна.ua".Отмечается, что в политических кругах критика будет воспринята как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США, "чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке".В материале издания сказано, что в последнее время эксперты и блогеры, критикующие Зеленского, "в качестве "универсальной отмазки" заявляют, что делают это "по заданию Трампа".В четверг Трамп в интервью журналу Time назвал решение Зеленского бить произведенными на Западе дальнобойными ракетами вглубь российской территории глупым и опасным.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Черная метка". В Киеве ждут последствий критики Трампом решений Зеленского
"Страна.ua": критику Зеленского Трампом на Украине могут счесть "черной меткой"
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский может потерять свое влияние на Украине после того, как его раскритиковал одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, пишет "Страна.ua
".
Отмечается, что в политических кругах критика будет воспринята как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США, "чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке".
В материале издания сказано, что в последнее время эксперты и блогеры, критикующие Зеленского, "в качестве "универсальной отмазки" заявляют, что делают это "по заданию Трампа".
В четверг Трамп в интервью журналу Time назвал решение Зеленского бить произведенными на Западе дальнобойными ракетами вглубь российской территории глупым и опасным.
Трамп хочет, чтобы Европа обеспечила прекращение огня на Украине, пишут СМИ