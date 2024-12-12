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В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России - 12.12.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России
Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:31+0300
2024-12-12T15:31+0300
политика
россия
мид
александр грушко
санкции против рф
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет нацелен на "теневой флот" РФ, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. По словам Грушко, ЕС идет по саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. "Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", — сказал он журналистам. Грушко добавил, что если ЕС хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС и его потери от санкций "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
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россия, мид, александр грушко, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, МИД, Александр Грушко, санкции против РФ
15:31 12.12.2024
 
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России

МИД: ЕС идет по саморазрушительному пути, Россия приспособилась к санкциям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет нацелен на "теневой флот" РФ, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
По словам Грушко, ЕС идет по саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась.
"Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", — сказал он журналистам.
Грушко добавил, что если ЕС хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС и его потери от санкций "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
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В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными
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ПолитикаРОССИЯМИДАлександр Грушкосанкции против РФ
 
 
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