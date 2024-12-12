https://1prime.ru/20241212/mid-853525400.html
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России - 12.12.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России
Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:31+0300
2024-12-12T15:31+0300
2024-12-12T15:31+0300
политика
россия
мид
александр грушко
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет нацелен на "теневой флот" РФ, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. По словам Грушко, ЕС идет по саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. "Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", — сказал он журналистам. Грушко добавил, что если ЕС хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС и его потери от санкций "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
https://1prime.ru/20241212/sanktsii-853522060.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, александр грушко, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, МИД, Александр Грушко, санкции против РФ
В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России
МИД: ЕС идет по саморазрушительному пути, Россия приспособилась к санкциям
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет нацелен на "теневой флот" РФ, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
По словам Грушко, ЕС идет по саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась.
"Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", — сказал он журналистам.
Грушко добавил, что если ЕС хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС и его потери от санкций "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными