https://1prime.ru/20241212/mid-853525400.html

В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России

В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России - 12.12.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали введение нового пакета санкций против России

Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:31+0300

2024-12-12T15:31+0300

2024-12-12T15:31+0300

политика

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мид

александр грушко

санкции против рф

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет нацелен на "теневой флот" РФ, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. По словам Грушко, ЕС идет по саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. "Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", — сказал он журналистам. Грушко добавил, что если ЕС хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС и его потери от санкций "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".

https://1prime.ru/20241212/sanktsii-853522060.html

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россия, мид, александр грушко, санкции против рф