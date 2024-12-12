https://1prime.ru/20241212/minfin-853509424.html

Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций

Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций - 12.12.2024, ПРАЙМ

Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций

Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T06:18+0300

2024-12-12T06:18+0300

2024-12-12T06:18+0300

финансы

россия

бизнес

рф

москва

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853509424.jpg?1733973537

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025 года, вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. "Конкретного списка для ДСЖ у нас пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка. Возможность выбирать будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни", - сказал Чебесков. По его словам, покупать можно будет не любые ценные бумаги и даже не все ПИФы, которые есть у нас на рынке, а только самые надежные. "За них отвечают фонды с профессиональными управляющими, и мы будем дополнительно их оценивать и специальным образом отбирать. Вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится", - сказал он. "При этом надо понимать, что риск инвестиций не будет нулевым, потому что даже "вечные" активы такие, как драгметаллы или бриллианты, переживают периоды подъема и спада цен. Доходность инвестиций в ДСЖ будет понятной - чем выше риск, тем больше и потенциальная выгода. В любом случае, перед заключением договора человеку будут обязаны доступно объяснить разницу в стратегиях. Мы работаем над тем, чтобы договор ДСЖ был честным и прозрачным", - добавил Чебесков.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, бизнес, рф, москва, минфин рф, минфин