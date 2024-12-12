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Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций
Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций - 12.12.2024, ПРАЙМ
Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций
Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T06:18+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025 года, вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
"Конкретного списка для ДСЖ у нас пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка. Возможность выбирать будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни", - сказал Чебесков.
По его словам, покупать можно будет не любые ценные бумаги и даже не все ПИФы, которые есть у нас на рынке, а только самые надежные.
"За них отвечают фонды с профессиональными управляющими, и мы будем дополнительно их оценивать и специальным образом отбирать. Вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится", - сказал он.
"При этом надо понимать, что риск инвестиций не будет нулевым, потому что даже "вечные" активы такие, как драгметаллы или бриллианты, переживают периоды подъема и спада цен. Доходность инвестиций в ДСЖ будет понятной - чем выше риск, тем больше и потенциальная выгода. В любом случае, перед заключением договора человеку будут обязаны доступно объяснить разницу в стратегиях. Мы работаем над тем, чтобы договор ДСЖ был честным и прозрачным", - добавил Чебесков.
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Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для инвестиций
Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для вложений по долевому страхованию жизни
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025 года, вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
"Конкретного списка для ДСЖ у нас пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка. Возможность выбирать будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни", - сказал Чебесков.
По его словам, покупать можно будет не любые ценные бумаги и даже не все ПИФы, которые есть у нас на рынке, а только самые надежные.
"За них отвечают фонды с профессиональными управляющими, и мы будем дополнительно их оценивать и специальным образом отбирать. Вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится", - сказал он.
"При этом надо понимать, что риск инвестиций не будет нулевым, потому что даже "вечные" активы такие, как драгметаллы или бриллианты, переживают периоды подъема и спада цен. Доходность инвестиций в ДСЖ будет понятной - чем выше риск, тем больше и потенциальная выгода. В любом случае, перед заключением договора человеку будут обязаны доступно объяснить разницу в стратегиях. Мы работаем над тем, чтобы договор ДСЖ был честным и прозрачным", - добавил Чебесков.