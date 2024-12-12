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Минфин предложил распространить налоговые льготы на договоры ДСЖ

Минфин предложил распространить налоговые льготы на договоры ДСЖ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил распространить налоговые льготы на договоры ДСЖ

Минфин РФ предлагает распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет, рассказал в интервью "Российской газете"... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T06:19+0300

2024-12-12T06:19+0300

2024-12-12T06:19+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. Президент РФ Владимир Путин 4 декабря попросил в ближайшее время принять законы о государственном страховании средств в размере до 2,8 миллиона рублей и налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни. "Договор можно заключить на любой срок, но распространение налоговых льгот на текущем этапе мы обсуждаем на договоры ДСЖ сроком от 10 лет. В дальнейшем он может быть скорректирован. Сама базовая идея ДСЖ заключается в том, что человеку лучше иметь защиту всегда, а не только в отдельные периоды жизни. Однако очень большой срок договора может отпугнуть людей при запуске инструмента", - сказал Чебесков. По его словам, Минфин работает над законопроектом, который запустит защитный механизм в виде страхования средств, который будет работать так же, как и в программе долгосрочных сбережений. Документ находится в разработке и пока не готов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, но распространит свое действия на все договоры ДСЖ, заключенные к этому времени, так что самые первые участники ДСЖ тоже обязательно получат защиту. Так уже было в начале этого года, когда запускали ПДС: часть нормативных актов принималась позже. "Тем же путем пройдет работа над изменениями в Налоговый кодекс, которые обеспечат участникам ДСЖ налоговый вычет. С какой максимальной суммы участники ДСЖ смогут получить вычет, пока обсуждается, скорее всего, правила будут такие же, как в ПДС, то есть с суммы до 400 тысяч рублей", - добавил Чебесков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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