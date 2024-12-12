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Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/minfin-853515050.html
Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России
Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России - 12.12.2024, ПРАЙМ
Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России
Минфин уверен, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году, заявил заместитель министра финансов Алексей... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:34+0300
2024-12-12T10:49+0300
экономика
россия
минфин
инвесторы
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин уверен, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев."Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов."Уверен, что в следующем году увидим первые ласточки такого притока", - добавил он.
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россия, минфин, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, инвесторы
10:34 12.12.2024 (обновлено: 10:49 12.12.2024)
 
Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России

Минфин уверен, что иностранные инвесторы вернутся на финрынок РФ уже в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин уверен, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
"Уверен, что в следующем году увидим первые ласточки такого притока", - добавил он.
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