https://1prime.ru/20241212/minfin-853515050.html

Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России

Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России - 12.12.2024, ПРАЙМ

Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России

Минфин уверен, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году, заявил заместитель министра финансов Алексей... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:34+0300

2024-12-12T10:34+0300

2024-12-12T10:49+0300

экономика

россия

минфин

инвесторы

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин уверен, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев."Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов."Уверен, что в следующем году увидим первые ласточки такого притока", - добавил он.

https://1prime.ru/20241121/investor-852982663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, инвесторы