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Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций - 12.12.2024, ПРАЙМ
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций
Минфин России объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций: новых вложений не коснутся ограничения на вывод средств из России. Об этом... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:25+0300
2024-12-12T12:25+0300
россия
финансы
алексей моисеев
минфин
москва
госдума
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин России объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций: новых вложений не коснутся ограничения на вывод средств из России. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. О том, что Минфин вместе с Банком России разработали проект указа президента о гарантиях для новых иностранных инвесторов на рынке РФ он рассказал в ходе парламентских слушаний по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на ближайшие три года"Смысл такой, что если новые нерезиденты, причем неважно, из какой, дружественной или недружественной, приходят и вкладывают деньги на наш фондовый рынок, - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространяются все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - сказал замглавы Минфина. "Мы фактически маркируем отдельные деньги, которые были до и которые приходят снова", - добавил Моисеев.По его мнению, иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году. "Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме.
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россия, финансы, алексей моисеев, минфин, москва, госдума
РОССИЯ, Финансы, Алексей Моисеев, Минфин, МОСКВА, Госдума
12:25 12.12.2024
 
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций

Минфин: ограничения на вывод средств из России не затронут новые вложения

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин России объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций: новых вложений не коснутся ограничения на вывод средств из России. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
О том, что Минфин вместе с Банком России разработали проект указа президента о гарантиях для новых иностранных инвесторов на рынке РФ он рассказал в ходе парламентских слушаний по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на ближайшие три года
"Смысл такой, что если новые нерезиденты, причем неважно, из какой, дружественной или недружественной, приходят и вкладывают деньги на наш фондовый рынок, - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространяются все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - сказал замглавы Минфина.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов
11:03
"Мы фактически маркируем отдельные деньги, которые были до и которые приходят снова", - добавил Моисеев.
По его мнению, иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году. "Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме.
 
РОССИЯФинансыАлексей МоисеевМинфинМОСКВАГосдума
 
 
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