https://1prime.ru/20241212/minfin-853518913.html

Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций

Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций - 12.12.2024, ПРАЙМ

Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций

Минфин России объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций: новых вложений не коснутся ограничения на вывод средств из России. Об этом... | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин России объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций: новых вложений не коснутся ограничения на вывод средств из России. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. О том, что Минфин вместе с Банком России разработали проект указа президента о гарантиях для новых иностранных инвесторов на рынке РФ он рассказал в ходе парламентских слушаний по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на ближайшие три года"Смысл такой, что если новые нерезиденты, причем неважно, из какой, дружественной или недружественной, приходят и вкладывают деньги на наш фондовый рынок, - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространяются все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - сказал замглавы Минфина. "Мы фактически маркируем отдельные деньги, которые были до и которые приходят снова", - добавил Моисеев.По его мнению, иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ и первые ласточки появятся уже в 2025 году. "Мы прекрасно знаем, что вопреки всему жадность побеждает все остальное", - сказал он, выступая в Госдуме.

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россия, финансы, алексей моисеев, минфин, москва, госдума