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Минфин обновил механизм субсидий по "Семейной ипотеке" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/minfin-853520706.html
Минфин обновил механизм субсидий по "Семейной ипотеке"
Минфин обновил механизм субсидий по "Семейной ипотеке" - 12.12.2024, ПРАЙМ
Минфин обновил механизм субсидий по "Семейной ипотеке"
Минфин РФ обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:28+0300
2024-12-12T13:40+0300
экономика
россия
минфин
семейная ипотека
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей, а его распределение между банками стало более гибким, сообщается на сайте министерства."Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО "ДОМ.РФ" в рамках реализации льготной ипотечной программы "Семейная ипотека". Решение об этом опубликовано в ГИИС "Электронный бюджет. ... Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки", - говорится в сообщении."Решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 триллиона рублей включительно, чтобы не допустить приостановление действия Программы в связи с исчерпанием банками лимита, внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку", - сообщили в ведомстве.В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, напомнили в Минфине. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 миллиарда рублей. Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на программу предусмотрены средства в объеме 1,45 триллиона рублей, в том числе: в 2025 году - 637 миллиардов рублей, в 2026 году - 454,1 миллиарда рублей, в 2027 году - 358,3 миллиарда рублей, добавили в Минфине.
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россия, минфин, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Минфин, семейная ипотека
13:28 12.12.2024 (обновлено: 13:40 12.12.2024)
 
Минфин обновил механизм субсидий по "Семейной ипотеке"

Минфин: лимит выдачи кредитов по "Семейной ипотеке" вырос до 8,65 триллиона руб

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей, а его распределение между банками стало более гибким, сообщается на сайте министерства.
"Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО "ДОМ.РФ" в рамках реализации льготной ипотечной программы "Семейная ипотека". Решение об этом опубликовано в ГИИС "Электронный бюджет. ... Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки", - говорится в сообщении.
"Решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 триллиона рублей включительно, чтобы не допустить приостановление действия Программы в связи с исчерпанием банками лимита, внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку", - сообщили в ведомстве.
В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, напомнили в Минфине. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 миллиарда рублей. Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на программу предусмотрены средства в объеме 1,45 триллиона рублей, в том числе: в 2025 году - 637 миллиардов рублей, в 2026 году - 454,1 миллиарда рублей, в 2027 году - 358,3 миллиарда рублей, добавили в Минфине.
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