Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/minfin-853523038.html
В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций
В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций
Текущая емкость российского фондового рынка не позволяет проводить крупные размещения акций, дефицит спроса ограничивает максимальный объем одной сделки в 20-30 | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:27+0300
2024-12-12T14:27+0300
экономика
россия
минфин
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Текущая емкость российского фондового рынка не позволяет проводить крупные размещения акций, дефицит спроса ограничивает максимальный объем одной сделки в 20-30 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Мы в этом году, мне кажется, наиболее ясно увидели, что является реальным ограничением развития нашего финансового рынка, я имею в виду, в первую очередь, фондового рынка. Долгое время казалось, что есть странное нежелание наших эмитентов выходить на рынок размещать бумаги. В этом году мы увидели, что проблема не в предложении, проблема однозначно в спросе", - сказал он, отметив, что это в большей степени относится к рынку акций. Замглавы Минфина напомнил, что министерство работает над тем, чтобы выводить компании с государственным участием на российский фондовый рынок. Одной из таких сделок в 2025 году может стать первичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". "Сейчас мы разговариваем с многими компаниями, у нас есть целый перечень кандидатов на то, чтобы делать IPO", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, если выводите приличную компанию из тех, которых мы обсуждаем, что вы можете продать пару процентов от доли в компании - это в принципе будет довольно смешно. Потому что, чтобы сделать нормальную акцию, чтобы она нормально торговалась, как правило, считается, надо выводить не меньше 15%. Это, собственно говоря, такая практика. Если меньше, то эта акция не сможет стать достаточно ликвидной", - сказал Моисеев. "Опять же не называя, но в течение прошлых нескольких недель мы встречались с полудюжиной компаний, которые говорят: слушайте, мы хотим, у нас есть акционеры, которые хотят выйти на рынок, не хотят другим акционерам продавать, мы хотим выйти (на биржу - ред.), чтобы поднять капитал в компании. Но мы понимаем, что с учетом емкости, текущей возможности размещений мы можем привлечь максимум 20-30 миллиардов рублей за одно размещение. И это предел сейчас. И вот это, конечно, большая проблема", - сказал он. "Мне кажется, что главные наши направления и усилия - это, конечно, развитие и привлечение средств на фондовый рынок, это повышение привлекательности инструментов фондового рынка по сравнению с классическим средствами сбережений - такими, как депозиты, и, прости господи, наличные деньги", - отметил он.
https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853522432.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0c076640b82bdb9b59f85502f0760803.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, российский рынок акций, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Минфин, российский рынок акций, биржевые торги
14:27 12.12.2024
 
В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций

Минфин: емкость рынка в РФ не позволяет проводить крупные размещения акций

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Текущая емкость российского фондового рынка не позволяет проводить крупные размещения акций, дефицит спроса ограничивает максимальный объем одной сделки в 20-30 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Мы в этом году, мне кажется, наиболее ясно увидели, что является реальным ограничением развития нашего финансового рынка, я имею в виду, в первую очередь, фондового рынка. Долгое время казалось, что есть странное нежелание наших эмитентов выходить на рынок размещать бумаги. В этом году мы увидели, что проблема не в предложении, проблема однозначно в спросе", - сказал он, отметив, что это в большей степени относится к рынку акций.
Замглавы Минфина напомнил, что министерство работает над тем, чтобы выводить компании с государственным участием на российский фондовый рынок. Одной из таких сделок в 2025 году может стать первичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". "Сейчас мы разговариваем с многими компаниями, у нас есть целый перечень кандидатов на то, чтобы делать IPO", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
"С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, если выводите приличную компанию из тех, которых мы обсуждаем, что вы можете продать пару процентов от доли в компании - это в принципе будет довольно смешно. Потому что, чтобы сделать нормальную акцию, чтобы она нормально торговалась, как правило, считается, надо выводить не меньше 15%. Это, собственно говоря, такая практика. Если меньше, то эта акция не сможет стать достаточно ликвидной", - сказал Моисеев.
"Опять же не называя, но в течение прошлых нескольких недель мы встречались с полудюжиной компаний, которые говорят: слушайте, мы хотим, у нас есть акционеры, которые хотят выйти на рынок, не хотят другим акционерам продавать, мы хотим выйти (на биржу - ред.), чтобы поднять капитал в компании. Но мы понимаем, что с учетом емкости, текущей возможности размещений мы можем привлечь максимум 20-30 миллиардов рублей за одно размещение. И это предел сейчас. И вот это, конечно, большая проблема", - сказал он.
"Мне кажется, что главные наши направления и усилия - это, конечно, развитие и привлечение средств на фондовый рынок, это повышение привлекательности инструментов фондового рынка по сравнению с классическим средствами сбережений - такими, как депозиты, и, прости господи, наличные деньги", - отметил он.
#Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В Минфине прокомментировали рост госдолга России
14:17
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала