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В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций

В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Минфине назвали фактор, не позволяющий проводить крупные размещения акций

Текущая емкость российского фондового рынка не позволяет проводить крупные размещения акций, дефицит спроса ограничивает максимальный объем одной сделки в 20-30 | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:27+0300

2024-12-12T14:27+0300

2024-12-12T14:27+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Текущая емкость российского фондового рынка не позволяет проводить крупные размещения акций, дефицит спроса ограничивает максимальный объем одной сделки в 20-30 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Мы в этом году, мне кажется, наиболее ясно увидели, что является реальным ограничением развития нашего финансового рынка, я имею в виду, в первую очередь, фондового рынка. Долгое время казалось, что есть странное нежелание наших эмитентов выходить на рынок размещать бумаги. В этом году мы увидели, что проблема не в предложении, проблема однозначно в спросе", - сказал он, отметив, что это в большей степени относится к рынку акций. Замглавы Минфина напомнил, что министерство работает над тем, чтобы выводить компании с государственным участием на российский фондовый рынок. Одной из таких сделок в 2025 году может стать первичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". "Сейчас мы разговариваем с многими компаниями, у нас есть целый перечень кандидатов на то, чтобы делать IPO", - сказал он, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, если выводите приличную компанию из тех, которых мы обсуждаем, что вы можете продать пару процентов от доли в компании - это в принципе будет довольно смешно. Потому что, чтобы сделать нормальную акцию, чтобы она нормально торговалась, как правило, считается, надо выводить не меньше 15%. Это, собственно говоря, такая практика. Если меньше, то эта акция не сможет стать достаточно ликвидной", - сказал Моисеев. "Опять же не называя, но в течение прошлых нескольких недель мы встречались с полудюжиной компаний, которые говорят: слушайте, мы хотим, у нас есть акционеры, которые хотят выйти на рынок, не хотят другим акционерам продавать, мы хотим выйти (на биржу - ред.), чтобы поднять капитал в компании. Но мы понимаем, что с учетом емкости, текущей возможности размещений мы можем привлечь максимум 20-30 миллиардов рублей за одно размещение. И это предел сейчас. И вот это, конечно, большая проблема", - сказал он. "Мне кажется, что главные наши направления и усилия - это, конечно, развитие и привлечение средств на фондовый рынок, это повышение привлекательности инструментов фондового рынка по сравнению с классическим средствами сбережений - такими, как депозиты, и, прости господи, наличные деньги", - отметил он.

https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853522432.html

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россия, минфин, российский рынок акций, биржевые торги