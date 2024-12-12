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В НСПК назвали число выпущенных карт "Мир"
В НСПК назвали число выпущенных карт "Мир" - 12.12.2024, ПРАЙМ
В НСПК назвали число выпущенных карт "Мир"
Число выпущенных карт "Мир" по данным на ноябрь 2024 года достигло 382 миллионов штук, а их доля на рынке по объему платежей составляет 64%, рассказал... | 12.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Число выпущенных карт "Мир" по данным на ноябрь 2024 года достигло 382 миллионов штук, а их доля на рынке по объему платежей составляет 64%, рассказал журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. "На ноябрь 2024 года у нас 382 миллиона карт уже, и по сравнению с аналогичным периодом... существенный прирост", - сказал Дубынин. Согласно представленной презентации, доля карт "Мир" по объему платежей достигла 64,1%. "Мы в этом плане также в органическом росте пребываем, это 64%. Мы думаем, что рост также продолжится", - добавил он. Положительную динамику глава НСПК связал в том числе и со "сменой парка": банки перевыпускают карты уже на базе платежной системы "Мир", исходя из безопасности либо из физической изношенности карты. При этом граждане, по его словам, не стали активно менять карты международных платежных систем. "Никуда они не делись, прекрасно они работают", - отметил глава НСПК. Отвечая на вопрос, когда исчезнут с российского рынка карты Visa и Mastercard, Дубынин сказал, что это сложно спрогнозировать. "Но постепенно они точно выйдут. Потому что новые карты выпускаются, имитируются именно "Мир"... Со своей стороны ни коем образом не пытаемся это ускорить, для нас в общем-то это не является целью, KPI", - добавил он. В начале ноября НСПК сообщала, что число выданных в России карт "Мир" выросло в текущем году более чем на 27% и превысило 366 миллионов.Дубынин также сообщил, что НСПК и Сбербанк находятся в процессе согласования дорожной карты в сфере биоэквайринга."Мы продолжаем сейчас обсуждение дорожной карты, сроков, которые там указаны. Можно сказать, что она пока не подписана, она действительно сейчас активно обсуждается... Поэтому в этом плане мы все-таки рассчитываем на совместную работу", - сказал Дубынин.В середине октября старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых сообщил, что "Сбер" совместно с НСПК прорабатывают способы, с помощью которых клиенты банка могли бы платить по биометрии в инфраструктуре, которую создают другие банки-эквайеры на базе НСПК. Тогда он отметил, что переговоры с НСПК ведутся с весны и по многим принципиальным пунктам стороны смогли договориться.
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россия, банки
В НСПК назвали число выпущенных карт "Мир"
НСПК: число выпущенных карт "Мир" на ноябрь достигло 382 миллионов штук
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Число выпущенных карт "Мир" по данным на ноябрь 2024 года достигло 382 миллионов штук, а их доля на рынке по объему платежей составляет 64%, рассказал журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.
"На ноябрь 2024 года у нас 382 миллиона карт уже, и по сравнению с аналогичным периодом... существенный прирост", - сказал Дубынин. Согласно представленной презентации, доля карт "Мир" по объему платежей достигла 64,1%. "Мы в этом плане также в органическом росте пребываем, это 64%. Мы думаем, что рост также продолжится", - добавил он.
Положительную динамику глава НСПК связал в том числе и со "сменой парка": банки перевыпускают карты уже на базе платежной системы "Мир", исходя из безопасности либо из физической изношенности карты. При этом граждане, по его словам, не стали активно менять карты международных платежных систем. "Никуда они не делись, прекрасно они работают", - отметил глава НСПК.
Отвечая на вопрос, когда исчезнут с российского рынка карты Visa и Mastercard, Дубынин сказал, что это сложно спрогнозировать. "Но постепенно они точно выйдут. Потому что новые карты выпускаются, имитируются именно "Мир"... Со своей стороны ни коем образом не пытаемся это ускорить, для нас в общем-то это не является целью, KPI", - добавил он.
В начале ноября НСПК сообщала, что число выданных в России карт "Мир" выросло в текущем году более чем на 27% и превысило 366 миллионов.
Дубынин также сообщил, что НСПК и Сбербанк находятся в процессе согласования дорожной карты в сфере биоэквайринга.
"Мы продолжаем сейчас обсуждение дорожной карты, сроков, которые там указаны. Можно сказать, что она пока не подписана, она действительно сейчас активно обсуждается... Поэтому в этом плане мы все-таки рассчитываем на совместную работу", - сказал Дубынин.
В середине октября старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых сообщил, что "Сбер" совместно с НСПК прорабатывают способы, с помощью которых клиенты банка могли бы платить по биометрии в инфраструктуре, которую создают другие банки-эквайеры на базе НСПК. Тогда он отметил, что переговоры с НСПК ведутся с весны и по многим принципиальным пунктам стороны смогли договориться.
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