https://1prime.ru/20241212/mishustin-853519517.html

Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ

Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:39+0300

2024-12-12T12:39+0300

2024-12-12T12:39+0300

экономика

россия

снг

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина. "В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин. Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу". Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

https://1prime.ru/20241212/mishustin-853519383.html

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россия, снг, михаил мишустин