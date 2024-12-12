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Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ
Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:39+0300
2024-12-12T12:39+0300
экономика
россия
снг
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина. "В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин. Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу". Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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россия, снг, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, СНГ, Михаил Мишустин
12:39 12.12.2024
 
Мишустин обозначил приоритеты председательства России в СНГ

Мишустин назвал энергобезопасность приоритетом председательства России в СНГ

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина.
"В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу".
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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