Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241212/missiya-853535504.html
Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине
Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине
Рим готов принять участие в миротворческой миссии на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны Италии... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T21:42+0300
2024-12-12T21:42+0300
политика
украина
италия
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724ca2a54ebcb92676ecb1f42136f8b0.jpg
РИМ, 12 дек – ПРАЙМ. Рим готов принять участие в миротворческой миссии на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. "Я надеюсь как можно скорее поговорить о... миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались", — процитировало слова Крозетто агентство Ansa. В четверг в Мадриде проходит встреча министров обороны нескольких европейских и североафриканских государств, в которой принимает участие глава итальянского военного ведомства. В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после завершения конфликта.
https://1prime.ru/20241212/tramp-853535004.html
украина
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_117:0:1450:1000_1920x0_80_0_0_dcd0970df76cf5dd880da9eb0de4d75b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, италия, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, поддержка Украины
21:42 12.12.2024
 
Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине

Крозетто: Италия готова принять участие в миротворческой миссии на Украине

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© fotolia.com / MasterLu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 12 дек – ПРАЙМ. Рим готов принять участие в миротворческой миссии на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
"Я надеюсь как можно скорее поговорить о... миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались", — процитировало слова Крозетто агентство Ansa.
В четверг в Мадриде проходит встреча министров обороны нескольких европейских и североафриканских государств, в которой принимает участие глава итальянского военного ведомства.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после завершения конфликта.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Трамп хочет, чтобы Европа обеспечила прекращение огня на Украине, пишут СМИ
20:55
 
ПолитикаУКРАИНАИТАЛИЯподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала