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Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине

Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ

Рим выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине

Рим готов принять участие в миротворческой миссии на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны Италии... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T21:42+0300

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2024-12-12T21:42+0300

политика

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РИМ, 12 дек – ПРАЙМ. Рим готов принять участие в миротворческой миссии на Украине и выполнять аналогичные задачи в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. "Я надеюсь как можно скорее поговорить о... миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались", — процитировало слова Крозетто агентство Ansa. В четверг в Мадриде проходит встреча министров обороны нескольких европейских и североафриканских государств, в которой принимает участие глава итальянского военного ведомства. В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в четверг обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после завершения конфликта.

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украина, италия, поддержка украины