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Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/mosbirzha-853531585.html
Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций
Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций - 12.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций
Московская биржа предлагает изучать возможности налоговой поддержки эмитентов и инвесторов для развития и роста рынка акций в соответствии с целями,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:34+0300
2024-12-12T18:34+0300
экономика
мосбиржа
рынки
биржевые торги
капитализация
российский рынок акций
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа предлагает изучать возможности налоговой поддержки эмитентов и инвесторов для развития и роста рынка акций в соответствии с целями, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным, сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. В июне на ПМЭФ президент России поставил цель увеличить отношение капитализации фондового рынка к ВВП не менее чем до 66% к 2030 году и 75% - к 2036 году. "При всем понимании, насколько сложная сейчас эта тема, тем не менее продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов", - предложила она, выступая в Государственной думе на парламентских слушаниях по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на трехлетку. "Это может быть дифференциация ставки налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний, освобождение продающих акционеров от выплаты налогов на доходы, освобождение (от налогов на дивиденды - ред.) тех инвесторов, которые приобрели бумаги на IPO, ... на ближайшие 3-5 лет", - привела пример она. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗА СЧЕТ IPO Она отметила, что только за счет новых IPO поставленных результатов, образ которых уже сформирован, добиться не получится. По ее мнению, в абсолютном выражении, если считать прогнозы по ВВП, и если смотреть, какова капитализация рынка акций к ВВП (на конец 2023 года капитализация рынка акций составляла почти 57 триллионов рублей, ВВП за 2023 год – превысил 172 триллиона рублей), становится понятно, что для преодоления разрыва нужно вывести на рынок компании с капитализацией порядка 150 триллионов рублей еще дополнительно. "Что означает 150 триллионов капитализации? Три крупнейших компании, которые у нас сейчас на рынке публично представлены - "Роснефть", Сбербанк и "Лукойл" - у каждой из них капитализация составляет примерно около 5 триллионов в настоящий момент. Это означает, что нам нужно 30 еще Сбербанков, "Роснефтей" и "Лукойлов" где-то найти и привести их на рынок", - сказала Курицына. "Но здесь мы сталкиваемся… и уже столкнулись с противостоящей проблемой: у нас есть pipeline эмитентов и частных, pipeline эмитентов и государственных…, но, к сожалению, мы сталкиваемся с недостаточной глубиной финансового рынка", - добавила она. Помимо вывода на рынок новых компаний и возможных налоговых изменений, старший управляющий директор Мосбиржи считает необходимой работу над повышением эффективности тех компаний, которые уже представлены на публичном рынке. По ее словам, для частных компаний такие меры, как правило, уже используются. Обычно менеджмент, управленцы компаний в достаточной степени мотивируют на достижение показателей, которые демонстрируют работу компании над созданием своей акционерной стоимости: капитализации, показателей эффективности использования акционерного капитала. Эту практику надо усилить в компаниях с госучастием, считает она.
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мосбиржа, рынки, биржевые торги, капитализация, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Рынки, биржевые торги, капитализация, российский рынок акций
18:34 12.12.2024
 
Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций

Мосбиржа предложила подумать о налоговых стимулах для капитализации рынка акций

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа предлагает изучать возможности налоговой поддержки эмитентов и инвесторов для развития и роста рынка акций в соответствии с целями, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным, сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.
В июне на ПМЭФ президент России поставил цель увеличить отношение капитализации фондового рынка к ВВП не менее чем до 66% к 2030 году и 75% - к 2036 году.
"При всем понимании, насколько сложная сейчас эта тема, тем не менее продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов", - предложила она, выступая в Государственной думе на парламентских слушаниях по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на трехлетку.
"Это может быть дифференциация ставки налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний, освобождение продающих акционеров от выплаты налогов на доходы, освобождение (от налогов на дивиденды - ред.) тех инвесторов, которые приобрели бумаги на IPO, ... на ближайшие 3-5 лет", - привела пример она.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗА СЧЕТ IPO

Она отметила, что только за счет новых IPO поставленных результатов, образ которых уже сформирован, добиться не получится.
По ее мнению, в абсолютном выражении, если считать прогнозы по ВВП, и если смотреть, какова капитализация рынка акций к ВВП (на конец 2023 года капитализация рынка акций составляла почти 57 триллионов рублей, ВВП за 2023 год – превысил 172 триллиона рублей), становится понятно, что для преодоления разрыва нужно вывести на рынок компании с капитализацией порядка 150 триллионов рублей еще дополнительно.
"Что означает 150 триллионов капитализации? Три крупнейших компании, которые у нас сейчас на рынке публично представлены - "Роснефть", Сбербанк и "Лукойл" - у каждой из них капитализация составляет примерно около 5 триллионов в настоящий момент. Это означает, что нам нужно 30 еще Сбербанков, "Роснефтей" и "Лукойлов" где-то найти и привести их на рынок", - сказала Курицына.
"Но здесь мы сталкиваемся… и уже столкнулись с противостоящей проблемой: у нас есть pipeline эмитентов и частных, pipeline эмитентов и государственных…, но, к сожалению, мы сталкиваемся с недостаточной глубиной финансового рынка", - добавила она.
Помимо вывода на рынок новых компаний и возможных налоговых изменений, старший управляющий директор Мосбиржи считает необходимой работу над повышением эффективности тех компаний, которые уже представлены на публичном рынке.
По ее словам, для частных компаний такие меры, как правило, уже используются. Обычно менеджмент, управленцы компаний в достаточной степени мотивируют на достижение показателей, которые демонстрируют работу компании над созданием своей акционерной стоимости: капитализации, показателей эффективности использования акционерного капитала. Эту практику надо усилить в компаниях с госучастием, считает она.
Мосбиржа.
Мосбиржа запустила на своем сайте календарь российских IPO
9 декабря, 14:52
 
ЭкономикаМосбиржаРынкибиржевые торгикапитализацияроссийский рынок акций
 
 
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