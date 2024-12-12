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В Москве пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

В Москве пройдет заседание Совета глав правительств СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Москве пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

Заседание Совета глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина пройдет в четверг в Москве, главы кабминов планируют обсудить | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T00:18+0300

2024-12-12T00:18+0300

2024-12-12T00:18+0300

экономика

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Заседание Совета глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина пройдет в четверг в Москве, главы кабминов планируют обсудить развитие торгово-экономических отношений на фоне санкционного давления. Повестка заседания Совета глав правительств СНГ, как сообщали в российском кабмине, включает вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества. СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В центре внимания Совета будет дальнейшее углубление торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ в условиях санкционных ограничений со стороны стран Запада. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что на пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля уже превышает 85% и продолжает увеличиваться. Помимо взаимной торговли главы правительств намерены обсудить сотрудничество в целом ряде сфер, в том числе в транспорте и промышленности. Так, планируется подписание меморандума о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса. Документ предполагает создание условий для построения цифровой транспортной системы стран СНГ, в том числе с использованием цифровых платформ и решений. Кроме того, участники встречи планируют подписать соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. ЮБИЛЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ В СНГ 2025 год объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом. В связи с этим главы правительств СНГ предполагают утвердить план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества. Также принято решение и по 2026 году, он станет годом охраны здоровья. Двухлетний план в случае его утверждения будет включать в себя 172 мероприятия по 10 тематическим разделам: образование, наука, культура, информация и массовые коммуникации, книгоиздание, книгораспространение и полиграфия, спорт, здоровый образ жизни, туризм, работа с молодежью, а также раздел, касающийся организации и проведения тематических годов в Содружестве. В октябре лидеры стран СНГ после саммита в Москве по председательством Путина приняли отдельное обращение к народам своих стран и к мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В своем обращении главы государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В СНГ Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий. Решение о председателе в СНГ на следующий год уже принято, в 2025 году председательство перейдет Таджикистану.

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мировая экономика, москва, рф, запад, владимир путин, михаил мишустин, снг