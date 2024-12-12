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Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление

Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление - 12.12.2024, ПРАЙМ

Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление

Период уплаты налога на доходы по вклады закончился 2 декабря. Есть ли обязанность платить, если уведомление от налоговой не пришло, агентству “Прайм”... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T02:02+0300

2024-12-12T02:02+0300

2024-12-12T02:02+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Период уплаты налога на доходы по вклады закончился 2 декабря. Есть ли обязанность платить, если уведомление от налоговой не пришло, агентству “Прайм” рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Доход от депозита (вклада/накопительного счета) - это проценты, начисленные вкладчику за размещение средств на счете. Налогом облагается не весь доход, а только сумма превышения лимита, установленного законодательством. Величина лимита может ежегодно меняться, поскольку зависит от максимального значения ключевой ставки в году получения дохода на первое число месяца."Расчет осуществляется следующим образом: необлагаемая налогом сумма процентного дохода = 1 миллион рублей * максимальную ключевую ставку Банка России", - объясняет эксперт.Максимального значения ключевая ставка в 2023 году достигла во второй половине декабря (16 %), но на 1 декабря она была на ноябрьском уровне в 15 % - это значение и используется в расчете за 2023 год, уточняет Дайнеко. Таким образом процентный доход за 2023 год до 150 тысяч рублей не облагается налогом. Если "накапало" больше (совокупно на вкладах, накопительных счетах, дебетовых картах с процентами на остаток), то с суммы превышения придется уплатить НДФЛ.В этом году максимальная величина ключевой ставки составляет 21%, значит процентный доход за 2024 год в пределах 210 000 рублей не будет облагаться налогом.Как подчеркивает Ольга Дайнеко, доход по валютным депозитам рассчитывается в рублях на дату начисления процентов по курсу Банка России.При этом, если сумма вклада в рублевом эквиваленте увеличивается из-за повышения стоимости валюты (курсовой разницы), в налоговой базе такое увеличение не учитывается.Освобождены от налогообложения доходы от рублевых депозитов со ставкой до 1% годовых и эскроу-счета. Унаследованные проценты, когда вклад с уже начисленными процентами перешел по наследству, также не подлежат налогообложению. Но вот процентный доход, возникший уже после принятия наследства, налогом облагается.Уведомление об уплате налога должно было прийти в личный кабинет налогоплательщика за 30 дней до истечения срока выплаты. Но бывает так, что оно не приходит. Это не освобождает вас от уплаты налога - пропуск сроков в некоторых случаях может повлечь начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности. Поэтому необходимо обратиться с заявлением о его предоставлении в любую налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ. Также можно направить информацию в электронной форме через официальный сайт ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или сервис "Обратиться в ФНС России", разъяснила Ольга Дайнеко.

https://1prime.ru/20241125/vklady-853020789.html

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финансы, банки, ольга дайнеко, фнс россии, минфин, банковские вклады, налог на банковские вклады