https://1prime.ru/20241212/nalog-853499110.html
Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление
Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление - 12.12.2024, ПРАЙМ
Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление
Период уплаты налога на доходы по вклады закончился 2 декабря. Есть ли обязанность платить, если уведомление от налоговой не пришло, агентству “Прайм”... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T02:02+0300
2024-12-12T02:02+0300
2024-12-12T02:02+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Период уплаты налога на доходы по вклады закончился 2 декабря. Есть ли обязанность платить, если уведомление от налоговой не пришло, агентству “Прайм” рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Доход от депозита (вклада/накопительного счета) - это проценты, начисленные вкладчику за размещение средств на счете. Налогом облагается не весь доход, а только сумма превышения лимита, установленного законодательством. Величина лимита может ежегодно меняться, поскольку зависит от максимального значения ключевой ставки в году получения дохода на первое число месяца."Расчет осуществляется следующим образом: необлагаемая налогом сумма процентного дохода = 1 миллион рублей * максимальную ключевую ставку Банка России", - объясняет эксперт.Максимального значения ключевая ставка в 2023 году достигла во второй половине декабря (16 %), но на 1 декабря она была на ноябрьском уровне в 15 % - это значение и используется в расчете за 2023 год, уточняет Дайнеко. Таким образом процентный доход за 2023 год до 150 тысяч рублей не облагается налогом. Если "накапало" больше (совокупно на вкладах, накопительных счетах, дебетовых картах с процентами на остаток), то с суммы превышения придется уплатить НДФЛ.В этом году максимальная величина ключевой ставки составляет 21%, значит процентный доход за 2024 год в пределах 210 000 рублей не будет облагаться налогом.Как подчеркивает Ольга Дайнеко, доход по валютным депозитам рассчитывается в рублях на дату начисления процентов по курсу Банка России.При этом, если сумма вклада в рублевом эквиваленте увеличивается из-за повышения стоимости валюты (курсовой разницы), в налоговой базе такое увеличение не учитывается.Освобождены от налогообложения доходы от рублевых депозитов со ставкой до 1% годовых и эскроу-счета. Унаследованные проценты, когда вклад с уже начисленными процентами перешел по наследству, также не подлежат налогообложению. Но вот процентный доход, возникший уже после принятия наследства, налогом облагается.Уведомление об уплате налога должно было прийти в личный кабинет налогоплательщика за 30 дней до истечения срока выплаты. Но бывает так, что оно не приходит. Это не освобождает вас от уплаты налога - пропуск сроков в некоторых случаях может повлечь начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности. Поэтому необходимо обратиться с заявлением о его предоставлении в любую налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ. Также можно направить информацию в электронной форме через официальный сайт ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или сервис "Обратиться в ФНС России", разъяснила Ольга Дайнеко.
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финансы, банки, ольга дайнеко, фнс россии, минфин, банковские вклады, налог на банковские вклады
Финансы, Банки, Ольга Дайнеко, ФНС России, Минфин, банковские вклады, налог на банковские вклады
Как заплатить налог на доход по вкладам, если не пришло уведомление
Эксперт Дайнеко: платить налог по вкладам нужно, даже если не пришло уведомление
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Период уплаты налога на доходы по вклады закончился 2 декабря. Есть ли обязанность платить, если уведомление от налоговой не пришло, агентству “Прайм” рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Доход от депозита (вклада/накопительного счета) - это проценты, начисленные вкладчику за размещение средств на счете. Налогом облагается не весь доход, а только сумма превышения лимита, установленного законодательством. Величина лимита может ежегодно меняться, поскольку зависит от максимального значения ключевой ставки в году получения дохода на первое число месяца.
Не было печали. Этот налог нужно заплатить до конца недели
"Расчет осуществляется следующим образом: необлагаемая налогом сумма процентного дохода = 1 миллион рублей * максимальную ключевую ставку Банка России", - объясняет эксперт.
Максимального значения ключевая ставка в 2023 году достигла во второй половине декабря (16 %), но на 1 декабря она была на ноябрьском уровне в 15 % - это значение и используется в расчете за 2023 год, уточняет Дайнеко. Таким образом процентный доход за 2023 год до 150 тысяч рублей не облагается налогом. Если "накапало" больше (совокупно на вкладах, накопительных счетах, дебетовых картах с процентами на остаток), то с суммы превышения придется уплатить НДФЛ.
В этом году максимальная величина ключевой ставки составляет 21%, значит процентный доход за 2024 год в пределах 210 000 рублей не будет облагаться налогом.
Как подчеркивает Ольга Дайнеко, доход по валютным депозитам рассчитывается в рублях на дату начисления процентов по курсу Банка России.При этом, если сумма вклада в рублевом эквиваленте увеличивается из-за повышения стоимости валюты (курсовой разницы), в налоговой базе такое увеличение не учитывается.
Освобождены от налогообложения доходы от рублевых депозитов со ставкой до 1% годовых и эскроу-счета. Унаследованные проценты, когда вклад с уже начисленными процентами перешел по наследству, также не подлежат налогообложению. Но вот процентный доход, возникший уже после принятия наследства, налогом облагается.
Уведомление об уплате налога должно было прийти в личный кабинет налогоплательщика за 30 дней до истечения срока выплаты. Но бывает так, что оно не приходит. Это не освобождает вас от уплаты налога - пропуск сроков в некоторых случаях может повлечь начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности. Поэтому необходимо обратиться с заявлением о его предоставлении в любую налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ. Также можно направить информацию в электронной форме через официальный сайт ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или сервис "Обратиться в ФНС России", разъяснила Ольга Дайнеко.