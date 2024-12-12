https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html

Обеспокоенность НАТО возросла после запуска "Орешника", заявили в СВР

Обеспокоенность НАТО возросла после запуска "Орешника", заявили в СВР - 12.12.2024, ПРАЙМ

Обеспокоенность НАТО возросла после запуска "Орешника", заявили в СВР

Штаб-квартира НАТО крайне озабочена заявлениями Москвы об участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:47+0300

2024-12-12T14:47+0300

2024-12-12T14:50+0300

политика

нато

россия

запад

"орешник"

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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Штаб-квартира НАТО крайне озабочена заявлениями Москвы об участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России. Обеспокоенность альянса существенно возросла после применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РоссииОтмечается, что юристы НАТО опасаются, что Москва может инкриминировать странам Запада осуществление вооруженной агрессии против РФ в связи с нанесением таких ударов .По информации спецслужбы, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России."Как полагают натовские правоведы, до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может и не дойти. Однако такие обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга", — сказано в сообщении.По данным СВР, обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией "Орешника". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий и наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – "крайне тревожный знак для НАТО", говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241212/ryabkov-853520570.html

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нато, россия, запад, "орешник"