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Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону
Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на конференции в Брюсселе, что тратить 2% от ВВП на оборону сейчас недостаточно и требуется политическое решение... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:44+0300
2024-12-12T17:44+0300
политика
нато
сша
марк рютте
ес
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на конференции в Брюсселе, что тратить 2% от ВВП на оборону сейчас недостаточно и требуется политическое решение для увеличения расходов. Он напомнил, что на саммите в 2023 году члены альянса договорись о планке в 2% оборонных расходов от ВВП. "Сейчас этого недостаточно", — сказал он. Рютте отметил высокие траты европейских стран на пенсии и соцвыплаты и призвал часть из них направить на оборону, "пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра". Кроме того, генсек НАТО отказался прокомментировать обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки трат на оборону. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам "находится в стадии обсуждения", но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП. Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в 2023 году решили тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, по данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. Согласно данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, хочет потребовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
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нато, сша, марк рютте, ес, расходы на оборону
Политика, НАТО, США, Марк Рютте, ЕС, расходы на оборону
17:44 12.12.2024
 
Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону

Генсек НАТО: Рютте: страны блока должны тратить больше 2% ВВП на оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на конференции в Брюсселе, что тратить 2% от ВВП на оборону сейчас недостаточно и требуется политическое решение для увеличения расходов.
Он напомнил, что на саммите в 2023 году члены альянса договорись о планке в 2% оборонных расходов от ВВП.
"Сейчас этого недостаточно", — сказал он.
Рютте отметил высокие траты европейских стран на пенсии и соцвыплаты и призвал часть из них направить на оборону, "пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра".
Кроме того, генсек НАТО отказался прокомментировать обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки трат на оборону. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам "находится в стадии обсуждения", но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП.
Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в 2023 году решили тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, по данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. Согласно данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, хочет потребовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ПолитикаНАТОСШАМарк РюттеЕСрасходы на оборону
 
 
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