Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241212/nato-853531900.html
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире
Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:46+0300
2024-12-12T18:46+0300
политика
нато
марк рютте
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным. В ходе конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым блок своим усилением способствует росту напряженности в мире. "Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", — сказал он. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20241212/nato-853530334.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1235685d5338a3b64092065479e68cbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, марк рютте, европа
Политика, НАТО, Марк Рютте, ЕВРОПА
18:46 12.12.2024
 
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире

Рютте считает, что НАТО — это оборонный альянс, который не создает напряженность

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным.
В ходе конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым блок своим усилением способствует росту напряженности в мире.
"Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону
17:44
 
ПолитикаНАТОМарк РюттеЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала