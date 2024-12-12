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Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире
Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:46+0300
2024-12-12T18:46+0300
2024-12-12T18:46+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным. В ходе конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым блок своим усилением способствует росту напряженности в мире. "Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", — сказал он. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
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нато, марк рютте, европа
Политика, НАТО, Марк Рютте, ЕВРОПА
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире
Рютте считает, что НАТО — это оборонный альянс, который не создает напряженность
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление блока ведет к росту напряженности в мире. По его мнению, альянс является оборонным.
В ходе конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым блок своим усилением способствует росту напряженности в мире.
"Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генсек НАТО призвал страны блока тратить больше на оборону