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Путин уточнил порядок расчета НДФЛ при продаже земли для ИЖС

Путин уточнил порядок расчета НДФЛ при продаже земли для ИЖС - 12.12.2024, ПРАЙМ

Путин уточнил порядок расчета НДФЛ при продаже земли для ИЖС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет для освобождения от уплаты НДФЛ учитывать срок владения земельным участком при продаже выделенной... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T20:32+0300

2024-12-12T20:32+0300

2024-12-12T21:02+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет для освобождения от уплаты НДФЛ учитывать срок владения земельным участком при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или некоторых других нужд. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Новый закон корректирует порядок расчета НДФЛ в случае продажи таких земельных участков. Доходы физлиц от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в их собственности не менее пяти либо трех (в частности, при наследовании, дарении, приватизации) лет. При этом срок владения исчисляется с момента госрегистрации прав на нее. В период владения земельным участком, образованным после раздела или перераспределения в связи с изъятием для госнужд, входит и время нахождения исходного участка в собственности того же физлица. Это позволяет применять льготу по НДФЛ при продаже "нового" участка, если общий срок владения исходным участком превысил пять лет, а не ждать, когда истечет пятилетний срок владения "новым" участком. Новый закон с 1 января 2025 года предоставляет аналогичную возможность для земельных участков, образованных в результате раздела, выделения, объединения или перераспределения исходных участков и предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, а также размещения гаражей, садоводства и огородничества для собственных нужд. При продаже таких участков срок нахождения у граждан исходных участков также будет учитываться. Кроме того, при образовании земельного участка в результате объединения исходных участков минимальный срок владения таким "новым" участком должен будет исчисляться со дня возникновения права собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования на последний из исходных земельных участков. Перечисленные положения применимы лишь в случае, если число земельных участков, образованных при разделе исходного участка, выделении доли или долей из находящегося в общей долевой собственности участка, не превышает двух. Такое ограничение вводится, чтобы исключить злоупотребление льготой по НДФЛ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, ндфл, ижс, земельный участок