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В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 12.12.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:19+0300

2024-12-12T15:19+0300

2024-12-12T15:19+0300

россия

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Как отмечается в пояснительной записке, сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы. При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов. В связи с этим законопроект устанавливает ставку НДПИ в размере 6% для всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. Кроме того, проект предполагает, что стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики). В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что законопроект позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания в концентрате таких металлов и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.

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россия, госдума, ндпи