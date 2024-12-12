https://1prime.ru/20241212/ndpi-853524987.html
В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 12.12.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:19+0300
2024-12-12T15:19+0300
2024-12-12T15:19+0300
россия
госдума
ндпи
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Как отмечается в пояснительной записке, сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы. При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов. В связи с этим законопроект устанавливает ставку НДПИ в размере 6% для всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. Кроме того, проект предполагает, что стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики). В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что законопроект позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания в концентрате таких металлов и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.
https://1prime.ru/20241023/nadbavka-852351628.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9536522d03cfbc601b58b18fabad227b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, ндпи
В ГД одобрили новую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
ГД в I чтении ввела ставку НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
Документ внесен правительством РФ. Он направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ.
Как отмечается в пояснительной записке, сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы.
При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов.
В связи с этим законопроект устанавливает ставку НДПИ в размере 6% для всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. Кроме того, проект предполагает, что стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики).
В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что законопроект позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания в концентрате таких металлов и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.
Совфед одобрил отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ