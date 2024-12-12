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В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241212/nikaragua-853528638.html
В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир"
В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир" - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир"
Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:03+0300
2024-12-12T17:03+0300
экономика
мир
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть банкоматов системы "Мир" и налажен выпуск таких карт для граждан, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега. "Мы очень позитивно и с хорошим темпом продвинулись в реализации системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. И это также дало возможность устанавливать банкоматы в Никарагуа, мы надеемся, что сеть банкоматов может быть развернута в течение следующего года. В настоящее время есть один, но можно создать полноценную сеть, и выпускать карты "Мир" в нашей стране для граждан", - сказал Ортега. По словам Ортеги, который принимает участие в проходящем в Москве заседании межправительственной комиссии, развитие системы прямых расчетов и внедрение платежной системы "Мир" будут способствовать продвижению туризма из РФ. "Большой оптимизм вызывает у нас туризм, когда русские братья приезжают в Никарагуа, чтобы насладиться природными красотами нашей страны. Никарагуа любит Россию, ее гражданам рады в Никарагуа", - добавил собеседник агентства.
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мир
Экономика, МИР
17:03 12.12.2024
 
В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир"

Советник Ортега: Никарагуа продвинулась в интеграции системы "Мир"

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Никарагуа
Страны мира. Никарагуа - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть банкоматов системы "Мир" и налажен выпуск таких карт для граждан, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега.
"Мы очень позитивно и с хорошим темпом продвинулись в реализации системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. И это также дало возможность устанавливать банкоматы в Никарагуа, мы надеемся, что сеть банкоматов может быть развернута в течение следующего года. В настоящее время есть один, но можно создать полноценную сеть, и выпускать карты "Мир" в нашей стране для граждан", - сказал Ортега.
По словам Ортеги, который принимает участие в проходящем в Москве заседании межправительственной комиссии, развитие системы прямых расчетов и внедрение платежной системы "Мир" будут способствовать продвижению туризма из РФ.
"Большой оптимизм вызывает у нас туризм, когда русские братья приезжают в Никарагуа, чтобы насладиться природными красотами нашей страны. Никарагуа любит Россию, ее гражданам рады в Никарагуа", - добавил собеседник агентства.
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В НСПК назвали число выпущенных карт "Мир"
15:16
 
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