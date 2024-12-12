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В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир"

В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир" - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Никарагуа заявили о продвижении в интеграции системы "Мир"

Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:03+0300

2024-12-12T17:03+0300

2024-12-12T17:03+0300

экономика

мир

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть банкоматов системы "Мир" и налажен выпуск таких карт для граждан, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега. "Мы очень позитивно и с хорошим темпом продвинулись в реализации системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. И это также дало возможность устанавливать банкоматы в Никарагуа, мы надеемся, что сеть банкоматов может быть развернута в течение следующего года. В настоящее время есть один, но можно создать полноценную сеть, и выпускать карты "Мир" в нашей стране для граждан", - сказал Ортега. По словам Ортеги, который принимает участие в проходящем в Москве заседании межправительственной комиссии, развитие системы прямых расчетов и внедрение платежной системы "Мир" будут способствовать продвижению туризма из РФ. "Большой оптимизм вызывает у нас туризм, когда русские братья приезжают в Никарагуа, чтобы насладиться природными красотами нашей страны. Никарагуа любит Россию, ее гражданам рады в Никарагуа", - добавил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20241212/mir-853524714.html

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