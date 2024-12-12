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"Дом.РФ" не ожидает восстановления продаж новостроек в 2025 году

"Дом.РФ" не ожидает восстановления продаж новостроек в 2025 году - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" не ожидает восстановления продаж новостроек в 2025 году

Восстановления продаж новостроек в 2025 году не ожидается в первую очередь из-за высоких ставок Центробанка, заявила во время онлайн-дискуссии Единого ресурса... | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Восстановления продаж новостроек в 2025 году не ожидается в первую очередь из-за высоких ставок Центробанка, заявила во время онлайн-дискуссии Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) замруководителя аналитического центра "Дом.PФ" Екатерина Власова. Она отметила, что продажи на первичном рынке во втором полугодии 2024 года упали на 20% , если сравнивать с первым полугодием. В ноябре в среднем продажи квартир по ДДУ составили 2 миллиона квадратных метров, на таком уровне спрос держится с июля, то есть уже пятый месяц подряд, добавила Власова. "Мы пока исходим осторожно из того, что продажи будут оставаться вблизи текущих уровней. Мы не ожидаем дальнейшего падения, но какого-то заметного восстановления в следующем году тоже пока не просматриваем", - сказала замглавы аналитического центра "Дом.PФ". По ее словам, основной причиной такой ситуации являются ставки ЦБ России, которые, учитывая прогнозы, будут на уровне 17-20%. Это означает, что рыночные ставки по ипотеке сохранятся по-прежнему на запретительных уровнях, объяснила Власова. "Мы ожидаем некое оживление на рынке ближе к концу следующего года, скорее в 2026 году, по мере того, как уровень ставок начнет снижаться", - спрогнозировала замглавы аналитического центра.

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