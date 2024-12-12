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"Самолет" ожидает снижения продаж московских новостроек в 2024 году
"Самолет" ожидает снижения продаж московских новостроек в 2024 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Самолет" ожидает снижения продаж московских новостроек в 2024 году
Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году снизятся в сравнении с прошлым годом на 18% - до 7,3 миллиона квадратных метров, прогнозируют в... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:57+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году снизятся в сравнении с прошлым годом на 18% - до 7,3 миллиона квадратных метров, прогнозируют в девелоперской компании "Самолет". Как следует из презентации "Самолета", рынок недвижимости переживает масштабную "перестройку" на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеки. В 2024 году объем продаж составит 7,3 миллиона "квадратов" против 8,9 миллиона в 2023 году. А в 2025 году показатель будет еще ниже и составит 6,5 миллиона квадратных метров (-11% относительно 2024 года). При этом в "Самолете" полагают, что девелоперы, несмотря на рост себестоимости строительства, смогут удержать повышение цен в районе 5% - почти в два раза меньше официальных показателей инфляции в текущем году. Также в компании убеждены, что спрос в 2025 году не перетечет на вторичный рынок, хотя новостройки дороже вторички примерно на 10%. Важным моментом здесь будет то, что новостройки превосходят старый жилой фонд по своим потребительским характеристикам, говорится в материалах девелопера. Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Недвижимость, новостройки
"Самолет" ожидает снижения продаж московских новостроек в 2024 году
"Самолет": продажи московских новостроек в 2024 году снизятся на 18%
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году снизятся в сравнении с прошлым годом на 18% - до 7,3 миллиона квадратных метров, прогнозируют в девелоперской компании "Самолет".
Как следует из презентации "Самолета", рынок недвижимости переживает масштабную "перестройку" на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеки. В 2024 году объем продаж составит 7,3 миллиона "квадратов" против 8,9 миллиона в 2023 году. А в 2025 году показатель будет еще ниже и составит 6,5 миллиона квадратных метров (-11% относительно 2024 года).
При этом в "Самолете" полагают, что девелоперы, несмотря на рост себестоимости строительства, смогут удержать повышение цен в районе 5% - почти в два раза меньше официальных показателей инфляции в текущем году.
Также в компании убеждены, что спрос в 2025 году не перетечет на вторичный рынок, хотя новостройки дороже вторички примерно на 10%. Важным моментом здесь будет то, что новостройки превосходят старый жилой фонд по своим потребительским характеристикам, говорится в материалах девелопера.
Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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