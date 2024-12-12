Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241212/obrascheniya-853514436.html
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - 12.12.2024, ПРАЙМ
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона
Количество обращений россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина превысило пятьсот тысяч, заявили в эфире телеканала "Россия 1". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:24+0300
2024-12-12T10:24+0300
прямая линия
"прямая линия" президента рф
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853514147_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_56d24aa24e054088105a04dc45e7caa7.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество обращений россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина превысило пятьсот тысяч, заявили в эфире телеканала "Россия 1". Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, запланирована в текущем году на 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Россияне могут задать вопросы по телефону 8-800-200-40-40, через мобильные сообщения и соцсети, а т акже на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. "Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - более 500 тысяч", - сообщил телеканал. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону (248 тысяч звонков), вторым по популярности способом стали смс-сообщения - их 111 тысяч, отметили с эфире.Накануне Путин сообщил, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на этом мероприятии. Для приема обработки и анализа обращений впервые используется языковая модель, которую разработал "Сбер". "Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания", - сказал Путин.Тему прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который назвал феноменальными результаты применения искусственного интеллекта при подготовке тем для прямой линии. Ведомства уже приступили к отработке вопросов и начали на них реагировать.
https://1prime.ru/20241207/voprosy-853416028.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853514147_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_8f17d4c85675b5324a34c77e849a646f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прямая линия, "прямая линия" президента рф, владимир путин, общество
прямая линия, "Прямая линия" президента РФ, Владимир Путин, Общество
10:24 12.12.2024
 
Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Россия 1: число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество обращений россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина превысило пятьсот тысяч, заявили в эфире телеканала "Россия 1".
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, запланирована в текущем году на 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Россияне могут задать вопросы по телефону 8-800-200-40-40, через мобильные сообщения и соцсети, а т акже на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
7 декабря, 19:01
"Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - более 500 тысяч", - сообщил телеканал.
Чаще всего россияне задают вопрос по телефону (248 тысяч звонков), вторым по популярности способом стали смс-сообщения - их 111 тысяч, отметили с эфире.
Накануне Путин сообщил, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на этом мероприятии. Для приема обработки и анализа обращений впервые используется языковая модель, которую разработал "Сбер". "Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания", - сказал Путин.
Тему прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который назвал феноменальными результаты применения искусственного интеллекта при подготовке тем для прямой линии. Ведомства уже приступили к отработке вопросов и начали на них реагировать.
 
прямая линия"Прямая линия" президента РФВладимир ПутинОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала