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Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона - 12.12.2024, ПРАЙМ

Число обращений на прямую линию Путина превысило полмиллиона

Количество обращений россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина превысило пятьсот тысяч, заявили в эфире телеканала "Россия 1". | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:24+0300

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2024-12-12T10:24+0300

прямая линия

"прямая линия" президента рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество обращений россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина превысило пятьсот тысяч, заявили в эфире телеканала "Россия 1". Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, запланирована в текущем году на 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Россияне могут задать вопросы по телефону 8-800-200-40-40, через мобильные сообщения и соцсети, а т акже на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. "Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - более 500 тысяч", - сообщил телеканал. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону (248 тысяч звонков), вторым по популярности способом стали смс-сообщения - их 111 тысяч, отметили с эфире.Накануне Путин сообщил, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на этом мероприятии. Для приема обработки и анализа обращений впервые используется языковая модель, которую разработал "Сбер". "Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания", - сказал Путин.Тему прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который назвал феноменальными результаты применения искусственного интеллекта при подготовке тем для прямой линии. Ведомства уже приступили к отработке вопросов и начали на них реагировать.

https://1prime.ru/20241207/voprosy-853416028.html

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прямая линия, "прямая линия" президента рф, владимир путин, общество