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На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений - 12.12.2024, ПРАЙМ
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На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений
На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений - 12.12.2024, ПРАЙМ
На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений
Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина по состоянию на 18:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале "Вести". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:37+0300
2024-12-12T19:38+0300
россия
владимир путин
обращение
"прямая линия" президента россии
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина по состоянию на 18:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале "Вести". В нынешнем году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы жители России могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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россия, владимир путин, обращение, "прямая линия" президента россии
РОССИЯ, Владимир Путин, обращение, "Прямая линия" президента России
19:37 12.12.2024 (обновлено: 19:38 12.12.2024)
 
На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений

"Вести": на прямую линию Путина поступило свыше 600 тыс обращений

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина по состоянию на 18:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале "Вести".
В нынешнем году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы жители России могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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