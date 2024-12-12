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На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений

На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений - 12.12.2024, ПРАЙМ

На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений

Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина по состоянию на 18:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале "Вести". | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T19:37+0300

2024-12-12T19:37+0300

2024-12-12T19:38+0300

россия

владимир путин

обращение

"прямая линия" президента россии

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина по состоянию на 18:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале "Вести". В нынешнем году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы жители России могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://1prime.ru/20241212/vstrecha-853533194.html

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россия, владимир путин, обращение, "прямая линия" президента россии