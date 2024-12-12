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Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии

Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии - 12.12.2024, ПРАЙМ

Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии

В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:53+0300

2024-12-12T15:53+0300

2024-12-12T15:53+0300

происшествия

россия

якутия

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС России."В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - сказано в Telegram-канале ведомства.Согласно данным ведомства, расстояние от места происшествия до выхода из шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят работы по предотвращению возможного повторного обрушения. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности и предотвращение угрозы для других рабочих.Пока неизвестно, что стало причиной обрушения, заключили в ведомстве.

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