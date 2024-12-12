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Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии - 12.12.2024, ПРАЙМ
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии
В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:53+0300
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2024-12-12T15:53+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС России."В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - сказано в Telegram-канале ведомства.Согласно данным ведомства, расстояние от места происшествия до выхода из шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят работы по предотвращению возможного повторного обрушения. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности и предотвращение угрозы для других рабочих.Пока неизвестно, что стало причиной обрушения, заключили в ведомстве.
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Происшествия, РОССИЯ, ЯКУТИЯ
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии
МЧС: горная масса обрушилась на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС России.
"В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным ведомства, расстояние от места происшествия до выхода из шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят работы по предотвращению возможного повторного обрушения. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности и предотвращение угрозы для других рабочих.
Пока неизвестно, что стало причиной обрушения, заключили в ведомстве.
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