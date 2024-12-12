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Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии - 12.12.2024, ПРАЙМ
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии
В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:53+0300
2024-12-12T15:53+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС России."В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - сказано в Telegram-канале ведомства.Согласно данным ведомства, расстояние от места происшествия до выхода из шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят работы по предотвращению возможного повторного обрушения. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности и предотвращение угрозы для других рабочих.Пока неизвестно, что стало причиной обрушения, заключили в ведомстве.
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россия, якутия
Происшествия, РОССИЯ, ЯКУТИЯ
15:53 12.12.2024
 
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии

МЧС: горная масса обрушилась на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Якутии на угольном месторождении произошло обрушение горной массы, в результате чего два человека оказались под завалами. Об этом говорится в сообщении МЧС России.
"В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным ведомства, расстояние от места происшествия до выхода из шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят работы по предотвращению возможного повторного обрушения. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности и предотвращение угрозы для других рабочих.
Пока неизвестно, что стало причиной обрушения, заключили в ведомстве.
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