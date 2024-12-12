https://1prime.ru/20241212/obse-853512881.html

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО - 12.12.2024, ПРАЙМ

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Специальный представитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в беседе с изданием... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T09:30+0300

2024-12-12T09:30+0300

2024-12-12T09:30+0300

политика

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Известия"."Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи", — отметил Мареш в беседе с изданием.Он также подчеркнул, что ОБСЕ в настоящее время реализует 24 проекта на территории Украины, которые представляют интерес для Киева.На последней встрече министров иностранных дел ОБСЕ было принято решение о назначении специального представителя по Украине. Россия и Беларусь не принимали участия в выборе кандидата. На встрече министров иностранных дел НАТО не было единогласия относительно приглашения Киева в альянс.

https://1prime.ru/20241211/nato-853485558.html

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