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В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей
В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей
Неизвестный мужчина ограбил филиал "Локо-банка" в Новосибирске, причинив ущерб в размере более девяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ГУМВД по... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:36+0300
2024-12-12T11:40+0300
происшествия
россия
банк
ограбление
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Неизвестный мужчина ограбил филиал "Локо-банка" в Новосибирске, причинив ущерб в размере более девяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ГУМВД по Новосибирской области."В 09.05 (05.05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска", - сказано в сообщении ведомства.В прокуратуре Новосибирской области отметили, что неизвестное лицо с оружием проникло в офисное здание банка вместе с персоналом. Он связал троих сотрудников в одном из офисных помещений и ушел с четвертым в кассовую зону, где украл 9,5 миллиона рублей. Грабитель скрылся с украденными деньгами из отделения банка."По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)", - отметили в ведомстве.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска.
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россия, банк, ограбление
Происшествия, РОССИЯ, банк, ограбление
11:36 12.12.2024 (обновлено: 11:40 12.12.2024)
 
В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей

Неизвестный мужчина ограбил банк в Новосибирске более чем на 9 миллионов рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Неизвестный мужчина ограбил филиал "Локо-банка" в Новосибирске, причинив ущерб в размере более девяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ГУМВД по Новосибирской области.
"В 09.05 (05.05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска", - сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре Новосибирской области отметили, что неизвестное лицо с оружием проникло в офисное здание банка вместе с персоналом. Он связал троих сотрудников в одном из офисных помещений и ушел с четвертым в кассовую зону, где украл 9,5 миллиона рублей. Грабитель скрылся с украденными деньгами из отделения банка.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)", - отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
ЦБ: мошенники похитили из банков 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале
9 декабря, 14:15
 
ПроисшествияРОССИЯбанкограбление
 
 
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