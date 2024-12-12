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В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей

В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей

Неизвестный мужчина ограбил филиал "Локо-банка" в Новосибирске, причинив ущерб в размере более девяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ГУМВД по... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T11:36+0300

2024-12-12T11:36+0300

2024-12-12T11:40+0300

происшествия

россия

банк

ограбление

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Неизвестный мужчина ограбил филиал "Локо-банка" в Новосибирске, причинив ущерб в размере более девяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ГУМВД по Новосибирской области."В 09.05 (05.05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска", - сказано в сообщении ведомства.В прокуратуре Новосибирской области отметили, что неизвестное лицо с оружием проникло в офисное здание банка вместе с персоналом. Он связал троих сотрудников в одном из офисных помещений и ушел с четвертым в кассовую зону, где украл 9,5 миллиона рублей. Грабитель скрылся с украденными деньгами из отделения банка."По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)", - отметили в ведомстве.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Центрального района Новосибирска.

https://1prime.ru/20241209/banki-853438277.html

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россия, банк, ограбление