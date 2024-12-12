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Назван регион, где дешевле всего приготовить салат "Оливье" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Назван регион, где дешевле всего приготовить салат "Оливье"
Назван регион, где дешевле всего приготовить салат "Оливье" - 12.12.2024, ПРАЙМ
Назван регион, где дешевле всего приготовить салат "Оливье"
Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:21+0300
2024-12-12T09:21+0300
экономика
россия
салат оливье
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно приготовить в Липецкой области, а дороже всего он будет стоить на Чукотке, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в среднем, - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек", - выяснили в ЦСР​​​. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата. Дешевле всего этот вариант "Оливье" обойдется в Липецкой области - около 179 рублей и Мордовии – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году, будет на Чукотке – около 524 рублей. Дороже всего, ожидаемо, обойдется "Оливье" с красной рыбой - цена набора продуктов в среднем по стране составила 654,53 рубля, что на 9,17% больше, чем в прошлом году. Стоимость продуктов для салата будет выше всего в Ставропольском крае (795,2 рубля), а меньше всего - в Еврейской автономной области (452,7 рубля). Из трех выбранных рецептов новогоднего салата самый недорогой - по-прежнему вегетарианский с грибами, его средняя цена в России составила 193,23 рубля. Однако он стал самым подорожавшим - за год цена выросла на 17,1%. Набор продуктов для такого салата будет стоить меньше всего в Ингушетии (145 рублей), Белгородской (149 рублей) и Пензенской (155 рублей) областях.
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россия, салат оливье
Экономика, РОССИЯ, салат оливье
09:21 12.12.2024
 
Назван регион, где дешевле всего приготовить салат "Оливье"

ЦСР: дешевле всего приготовить салат "Оливье" в Липецкой области

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкИнгредиенты для приготовления салата "Оливье"
Ингредиенты для приготовления салата Оливье - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно приготовить в Липецкой области, а дороже всего он будет стоить на Чукотке, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в среднем, - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек", - выяснили в ЦСР​​​. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата.
Дешевле всего этот вариант "Оливье" обойдется в Липецкой области - около 179 рублей и Мордовии – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году, будет на Чукотке – около 524 рублей.
Дороже всего, ожидаемо, обойдется "Оливье" с красной рыбой - цена набора продуктов в среднем по стране составила 654,53 рубля, что на 9,17% больше, чем в прошлом году. Стоимость продуктов для салата будет выше всего в Ставропольском крае (795,2 рубля), а меньше всего - в Еврейской автономной области (452,7 рубля).
Из трех выбранных рецептов новогоднего салата самый недорогой - по-прежнему вегетарианский с грибами, его средняя цена в России составила 193,23 рубля. Однако он стал самым подорожавшим - за год цена выросла на 17,1%. Набор продуктов для такого салата будет стоить меньше всего в Ингушетии (145 рублей), Белгородской (149 рублей) и Пензенской (155 рублей) областях.
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