https://1prime.ru/20241212/oreshnik-853521300.html
Лукашенко поручил разместить комплекс "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко поручил разместить комплекс "Орешник" в Белоруссии - 12.12.2024, ПРАЙМ
Лукашенко поручил разместить комплекс "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать развертывание российского ракетного комплекса "Орешник" на территории республики. Об этом заявил... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:51+0300
2024-12-12T13:51+0300
2024-12-12T13:59+0300
вооружения
белоруссия
александр лукашенко
"орешник"
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МИНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать развертывание российского ракетного комплекса "Орешник" на территории республики. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Павел Муравейко."Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - цитирует Муравейко госагентство Белта.Он не раскрыл точное количество комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, и сказал, что об этом знает только президент России.Ранее белорусский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Путин ответил, что размещение "Орешника" в республике возможно во второй половине 2025 года.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://1prime.ru/20241211/oreshnik-853504188.html
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белоруссия, александр лукашенко, "орешник"
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, "Орешник"
Лукашенко поручил разместить комплекс "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко поручил обеспечить размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии
МИНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать развертывание российского ракетного комплекса "Орешник" на территории республики. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Павел Муравейко.
"Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - цитирует Муравейко госагентство Белта.
Он не раскрыл точное количество комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, и сказал, что об этом знает только президент России.
Ранее белорусский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Путин ответил, что размещение "Орешника" в республике возможно во второй половине 2025 года.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"В ближайшие дни". В США ждут нового удара "Орешником"