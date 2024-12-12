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В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США

В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США

Оказываемая Киеву военная помощь позволила Вашингтону вложить деньги в 117 линий по производству оружия в США. Об этом заявил, выступая в вашингтонском... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:03+0300

2024-12-12T18:03+0300

2024-12-12T18:03+0300

вооружения

сша

украина

поддержка украины

поставки вооружения

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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Оказываемая Киеву военная помощь позволила Вашингтону вложить деньги в 117 линий по производству оружия в США. Об этом заявил, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма. По его словам, США инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штатеКак отметил Верма, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения. Он полагает, что все это модернизирует американские вооруженные силы. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, украина, поддержка украины, поставки вооружения