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В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США
В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США
Оказываемая Киеву военная помощь позволила Вашингтону вложить деньги в 117 линий по производству оружия в США. Об этом заявил, выступая в вашингтонском... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:03+0300
2024-12-12T18:03+0300
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Оказываемая Киеву военная помощь позволила Вашингтону вложить деньги в 117 линий по производству оружия в США. Об этом заявил, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма. По его словам, США инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штатеКак отметил Верма, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения. Он полагает, что все это модернизирует американские вооруженные силы. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, поддержка украины, поставки вооружения
Вооружения, США, УКРАИНА, поддержка Украины, поставки вооружения
В Госдепе оценили влияние помощи Украине на производство оружия в США
Госдеп: помощь Киеву позволила США вложить в производство оружия в 31 штате
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Оказываемая Киеву военная помощь позволила Вашингтону вложить деньги в 117 линий по производству оружия в США. Об этом заявил, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма.
По его словам, США инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате
Как отметил Верма, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения.
Он полагает, что все это модернизирует американские вооруженные силы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
СМИ: в ЕС обдумывают создание коалиции для отправки войск на Украину