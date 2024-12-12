https://1prime.ru/20241212/otkaz-853533606.html

США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7

США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7 - 12.12.2024, ПРАЙМ

США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7

США продлили на один год временный отказ в экспортных привилегиях для российских авиакомпаний Nordwind Airlines и "Сибирь" (S7 Airlines), следует из документов... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T19:51+0300

2024-12-12T19:51+0300

2024-12-12T19:51+0300

экономика

сша

nordwind

boeing

экспортные привилегии

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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. США продлили на один год временный отказ в экспортных привилегиях для российских авиакомпаний Nordwind Airlines и "Сибирь" (S7 Airlines), следует из документов американского министерства торговли. "Продление действия данного приказа необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения регулирования, и продление на более длительный срок является целесообразным", - указано в распоряжениях ведомства, касающихся двух компаний. В минторге признали, что обе авиакомпании продолжают использовать воздушные суда американского производителя Boeing для совершения международных рейсов, в том числе в Таиланд, Китай, Турцию, Таджикистан и Киргизию. "Данный указ вступает в силу немедленно и останется в силе один год", - говорится в обоих распоряжениях. Первоначально минторг вводил отказ в экспортных привилегиях только на 180 дней. Как уточняется в документах ведомства, обе российские авиакомпании могут обжаловать решение минторга.

https://1prime.ru/20241212/aviakompaniya-853516957.html

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сша, nordwind, boeing, экспортные привилегии