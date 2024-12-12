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США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7 - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/otkaz-853533606.html
США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7
США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7 - 12.12.2024, ПРАЙМ
США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7
США продлили на один год временный отказ в экспортных привилегиях для российских авиакомпаний Nordwind Airlines и "Сибирь" (S7 Airlines), следует из документов... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:51+0300
2024-12-12T19:51+0300
экономика
сша
nordwind
boeing
экспортные привилегии
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. США продлили на один год временный отказ в экспортных привилегиях для российских авиакомпаний Nordwind Airlines и "Сибирь" (S7 Airlines), следует из документов американского министерства торговли. "Продление действия данного приказа необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения регулирования, и продление на более длительный срок является целесообразным", - указано в распоряжениях ведомства, касающихся двух компаний. В минторге признали, что обе авиакомпании продолжают использовать воздушные суда американского производителя Boeing для совершения международных рейсов, в том числе в Таиланд, Китай, Турцию, Таджикистан и Киргизию. "Данный указ вступает в силу немедленно и останется в силе один год", - говорится в обоих распоряжениях. Первоначально минторг вводил отказ в экспортных привилегиях только на 180 дней. Как уточняется в документах ведомства, обе российские авиакомпании могут обжаловать решение минторга.
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сша, nordwind, boeing, экспортные привилегии
Экономика, США, Nordwind, Boeing, экспортные привилегии
19:51 12.12.2024
 
США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7

США продлили на год отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. США продлили на один год временный отказ в экспортных привилегиях для российских авиакомпаний Nordwind Airlines и "Сибирь" (S7 Airlines), следует из документов американского министерства торговли.
"Продление действия данного приказа необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения регулирования, и продление на более длительный срок является целесообразным", - указано в распоряжениях ведомства, касающихся двух компаний.
В минторге признали, что обе авиакомпании продолжают использовать воздушные суда американского производителя Boeing для совершения международных рейсов, в том числе в Таиланд, Китай, Турцию, Таджикистан и Киргизию.
"Данный указ вступает в силу немедленно и останется в силе один год", - говорится в обоих распоряжениях.
Первоначально минторг вводил отказ в экспортных привилегиях только на 180 дней. Как уточняется в документах ведомства, обе российские авиакомпании могут обжаловать решение минторга.
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ЭкономикаСШАNordwindBoeingэкспортные привилегии
 
 
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