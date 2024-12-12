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Песков рассказал об ответе на удары ВСУ по Таганрогу

Песков рассказал об ответе на удары ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал об ответе на удары ВСУ по Таганрогу

Ответ на ракетные удары ВСУ по Таганрогу последует, как будет признано целесообразным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ответ на ракетные удары ВСУ по Таганрогу последует, как будет признано целесообразным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, в Кремле также разделяют позицию Минобороны страны о том, что ответный удар будет нанесен.Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ 11 декабря по Таганрогу, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.

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россия, всу, дмитрий песков