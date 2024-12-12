https://1prime.ru/20241212/peregovory-853522600.html

Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле

Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - 12.12.2024, ПРАЙМ

Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле

Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:18+0300

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политика

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москва

дмитрий песков

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — сказал он журналистам.Песков также отметил, что консультации по установлению мира продолжатся и Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

https://1prime.ru/20241212/ukraina-853521941.html

москва

украина

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россия, москва, дмитрий песков, украина, виктор орбан