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Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - 12.12.2024, ПРАЙМ
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:18+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — сказал он журналистам.Песков также отметил, что консультации по установлению мира продолжатся и Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
https://1prime.ru/20241212/ukraina-853521941.html
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россия, москва, дмитрий песков, украина, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Виктор Орбан
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Песков: Москва не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — сказал он журналистам.
Песков также отметил, что консультации по установлению мира продолжатся и Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине