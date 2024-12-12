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Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - 12.12.2024, ПРАЙМ
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:18+0300
2024-12-12T14:21+0300
политика
россия
москва
дмитрий песков
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — сказал он журналистам.Песков также отметил, что консультации по установлению мира продолжатся и Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
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россия, москва, дмитрий песков, украина, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Виктор Орбан
14:18 12.12.2024 (обновлено: 14:21 12.12.2024)
 
Москва не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле

Песков: Москва не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — сказал он журналистам.
Песков также отметил, что консультации по установлению мира продолжатся и Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
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